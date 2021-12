Natale si avvicina e con lui l’attesissimo cenone in famiglia. Eppure, non è sempre facile riuscire a stupire parenti e amici con delle nuove ricette capaci di rendere una delle festività più attese dell’anno memorabile. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri lettori. Infatti, ecco il primo piatto diverso dal solito che potrebbe dare un tocco di brio alla cena di Natale. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per poter preparare questo primo piatto decisamente diverso dal solito:

250 gr di spaghetti grossi;

sale a piacimento;

un bicchiere di Cognac;

200 gr di passata di pomodoro;

100 gr di passata di pomodorino;

1 spicchio d’aglio;

1 kg di gamberoni grossi;

pepe nero a piacimento;

prezzemolo a piacimento.

fumetto di pesce 100gr.

Natale e alle porte e non tutti quanti gli italiani hanno scelto di passare le vacanze in casa. Per questo motivo abbiamo presentato delle bellissime località che gli amanti dei mercatini di Natale potrebbero visitare questo periodo. Eppure, una buona parte degli italiani passerà queste giornate in maniera tradizionale, con la propria famiglia e in casa. Proprio a questi nostri Lettori è dedicata questa ricetta capace di dare un tocco di classe al classico cenone natalizio.

Per prima cosa è necessario preparare il fumetto di pesce, preparazione estremamente semplice di cui abbiamo parlato in questo articolo. Una volta terminato con questa preparazione prendere una padella e versarvi un cucchiaio d’olio. Scaldare a fiamma bassa e una volta che l’olio sarà caldo versarvi uno spicchio d’aglio e far dorare. Eliminare l’aglio, aggiungere le due tipologie di passata di pomodoro e lasciar cucinare a fiamma bassa per almeno 15 minuti.

Dotarsi di una seconda padella, versarvi un cucchiaio d’olio e mettere a cucinare i gamberoni interi. Alzare la fiamma e versare l’alcolico precedentemente preparato nella padella. Sfumare per pochi secondi e infine cucinare a fiamma media. Allo stesso tempo riempire una pentola d’acqua, portare a bollore, salare e versarvi gli spaghetti grossi. Portare a metà cottura, scolare e trasferire nella padella con il sugo. Allungare quest’ultimo con il fumetto precedentemente preparato e terminare la cottura della pasta direttamente nella pentola.

Aggiungere infine i gamberoni, alzare la fiamma e mescolare con cura per pochi secondi. Aggiungere infine il prezzemolo precedentemente tritato e lasciare a riposare. La preparazione è pronta per stupire i nostri ospiti del cenone di Natale.

