Mangiare pesce non è solo una potenziale risorsa per fare scorta di proteine, minerali e acidi grassi ma è anche un grande piacere per il palato. Tuttavia, l’inconveniente del forte odore di pesce che pervade tutta casa è sempre dietro l’angolo. Allo stesso modo, se abbiamo maneggiato il pesce per pulirlo e cucinarlo, di certo avremo lo stesso problema sulle mani.

Oggi presentiamo un primo piatto ideale per chi cerca una pietanza di pesce ma vuole stare alla larga dal problema degli odori. La ricetta è quella di una semplice pasta con carciofi, bottarga e pane croccante. Ecco il primo piatto di mare perfetto per chi non vuole puzza di pesce su mani e cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ingredienti e preparazione

Per la pasta per 4 persone avremo bisogno di:

4 carciofi;

pasta;

bottarga di muggine o di tonno;

aglio;

una foglia di alloro;

pangrattato.

Partiamo subito dalla pulizia dei carciofi dai quali dovranno essere rimosse le foglie esterne fin quando la base non assumerà un colore tendente al bianco. Tolte le foglie, dovremo rimuovere anche il gambo, rimuovere parte della cima e la barba interna. Una volta puliti i carciofi dovremo metterli in acqua acidulata e seguire qualche accorgimento. Infatti non solo limone e acqua frizzante perché per non fare annerire i carciofi serve questo semplice trucchetto.

Quando avremo pulito per bene i carciofi siamo pronti per cuocerli e per farlo sarà sufficienti disporli a testa in giù in un pentolino. Dentro a questo metteremo una foglia di alloro, uno spicchio d’aglio, aggiungeremo 2 dita d’acqua per poi coprire.

Ecco il primo piatto di mare perfetto per chi non vuole puzza di pesce su mani e cucina

Accendiamo la fiamma e lasciamo sobbolire i carciofi coperti per circa 15 minuti. Sarà necessario infilzare i carciofi con la punta di un coltello per valutare la cottura. Quando il coltello affonda senza problemi i carciofi sono pronti. Non resta che mettere a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo creare il pane croccante mettendo del pan grattato a sulla padella con poco olio.

Poco prima che la pasta sia cotta scoliamola in padella e saltiamola insieme ai carciofi sfruttando la tecnica della risottatura. Infatti non olio, burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima. Quando la pasta sarà cotta, trasferiamola in un piatto per condirla con un’abbondante grattata di bottarga e il nostro pane croccante.

Approfondimento

Altro che bollito e lesso, ecco come cucinare un polpo morbido per condire pasta e secondi