L’autunno è ufficialmente iniziato ed è il momento di riscoprire il piacere di cucinare. Pasta fredda e insalatone lasciano spazio a piatti più elaborati, e accendere i fornelli non è più una tortura. Per questo pochi giorni fa abbiamo scoperto come cucinare i peperoni ripieni perfetti senza carne e con un ingrediente segreto. Oggi invece ci concentreremo su un primo altrettanto sfizioso. Ed ecco il primo piatto con patate e salsiccia che renderà il nostro autunno indimenticabile. Una ricetta che farà contenta tutta la famiglia e semplice da preparare. Basta fare attenzione alla preparazione del condimento, scegliere la pasta giusta e il gioco è fatto.

Ecco il primo piatto con patate e salsiccia che renderà il nostro autunno indimenticabile

La ricetta di cui stiamo per parlare sono le mezze maniche con crema di patate e salsiccia. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

380 grammi di mezze maniche rigate;

4 etti di patate;

1 etto di parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

3 salsicce;

prezzemolo;

olio, pepe e sale per condire.

La preparazione

Il trucco per rendere indimenticabile il piatto è quello di preparare la miglior crema di patate possibile. Solo così la pasta assorbirà bene il sugo ed esalteremo il sapore delle salsicce.

Peliamo le patate, tagliamole a cubetti e facciamole lessare bene. Non appena sono cotte mettiamole in una ciotola con il formaggio grattugiato, il sale, l’olio e il pepe. Aggiungiamo due cucchiai di acqua di cottura e frulliamo il tutto. Dovremmo ottenere una crema abbastanza consistente e senza grumi.

A questo punto possiamo dedicarci alle salsicce. Prendiamo una padella con un filo d’olio e facciamo soffriggere la cipolla tagliata a fettine. Quando inizia a dorarsi aggiungiamo le salsicce senza pelle e tagliate a pezzetti. Pochi minuti a fiamma media e saranno pronte.

Non ci resta che preparare la pasta. Facciamo cuocere le mezze maniche e un minuto prima della cottura indicata sulla confezione togliamole dal fuoco. Dobbiamo spostarle nella padella con le salsicce. Iniziamo a mischiare e aggiungiamo pian piano anche la crema di patate. Qualche minuto di mantecatura (se la pasta è troppo secca possiamo aggiungere dell’acqua di cottura) e saremo pronti per servire.

Impiattiamo, spolveriamo con il prezzemolo e il gioco è fatto. Se siamo particolarmente golosi possiamo aggiungere un’altra spruzzata di parmigiano.

Per accompagnare il piatto lo chef consiglia un vino rosso dal sapore deciso e con medio corpo. Meglio se con gusto leggermente speziato.

Approfondimento

Sono questi i 5 trucchetti per preparare l’amatriciana perfetta che farà invidia agli chef stellati