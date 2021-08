L’estate non è ancora finita, ma sono già in tanti i turisti che hanno ormai terminato le ferie e sono dovuti tornare a casa. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori con una ricetta estiva tanto facile da preparare quanto buona.

Parliamo della fregola sarda alle arselle. Infatti, ecco il primo piatto capace di portare le sensazioni dell’estate sulla nostra tavola. Vediamo subito come preparare questo buonissimo piatto estivo.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo buonissimo primo piatto di mare sono necessari questi ingredienti semplici e non troppo costosi:

200 gr di fregola sarda;

prezzemolo fresco;

vino bianco, mezzo bicchiere;

800 gr di vongole;

olio d’oliva;

pepe nero;

1 spicchio di aglio;

200 gr di pomodori pelati.

Iniziamo preparando le vongole. Prendere una pentola capiente, riempirla d’acqua salata e versarvi i frutti di mare. Lasciarli in acqua per almeno due ore. In seguito, eliminare l’acqua e sciacquare le vongole. Proseguire eliminando i frutti di mare rotti.

Pulire uno spicchio d’aglio, lavare e asciugare. Passando poi al prezzemolo, laviamolo, asciughiamolo e tritiamolo finemente. Prendere ora un tegame e versarvi dell’olio, scaldandolo a fiamma bassa. Appena l’olio sarà caldo, versarvi metà spicchio d’aglio. Lasciare insaporire per pochi secondi e in seguito versare le vongole e il mezzo bicchiere di vino. Coprire il tegame con il coperchio e lasciare cucinare a fiamma alta per massimo 5 minuti.

In seguito, scolare le vongole utilizzando un colino e avendo cura di conservare l’acqua di cottura. Prendere ora una seconda padella, versarvi dell’olio, far riscaldare a fiamma bassa e versare l’aglio. Appena l’aglio si sarà dorato, aggiungere nella padella i pomodori pelati. Dopo pochi minuti, versare la fregola e lasciarla cuocere a fuoco basso, aggiungendo lentamente il liquido di cottura delle vongole.

Una volta terminata la cottura della fregola, aggiungere il pepe, il prezzemolo tritato e il sale. Lasciare insaporire per alcuni minuti e alla fine impiattare. Il piatto capace di riportare il sole dell’estate sarda sulla nostra tavola è pronto per essere gustato.

