Il polpettone è sempre un’arma vincente quando si ha poco tempo. In poche mosse e con un solo piatto si può accontentare tutta la famiglia.

Indubbiamente, avere della carne macinata in frigo o in freezer ci aiuterà nei momenti di bisogno. Per una cena sfiziosa, ad esempio, perché non portare in tavola queste golosissime polpettine di carne senza uova e senza mollica? Una vera delizia ricca di gusto ma più leggera del solito, a cui nessuno potrà resistere! La carne macinata è presente in molte ricette, ma attenzione perché non tutti conoscono questi trucchetti per averla sempre morbida e tenera, sia in pentola che in padella.

Con la ricetta di questa sera, invece, mostreremo quanto è facile servire un secondo piatto sempre morbido e succoso, anche se preparato in anticipo rispetto al pranzo o alla cena.

Dunque, ecco il polpettone di carne macinata morbido e succoso da cucinare velocemente in padella, per un buonissimo secondo piatto in 15 minuti

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne trita di vitello;

1 uovo;

100 g di pane raffermo;

1 bicchiere di latte;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo e vino bianco q.b.;

sale e pepe q.b.;

pangrattato q.b.

Ingredienti per farcire

150 g di prosciutto cotto;

150 g di scamorza;

250 g di funghi champignon;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Spezzettare il pane e bagnarlo bene nel latte. Poi strizzarlo leggermente e inserirlo in una ciotola. Aggiungere la carne macinata, poi l’uovo, il prezzemolo tritato, l’aglio tritato e anche sale e pepe. Mescolare fino ad ottenere un composto abbastanza uniforme. A questo punto, trasferire il composto su un foglio di carta da forno, modellarlo per formare un rettangolo e lasciare un attimo da parte.

Pulire i funghi e tagliarli a fettine sottili. In una padella versare un filo d’olio e l’aglio e far rosolare i funghi per qualche minuto. Insaporire anche con un po’ di sale. Spegnere il fuoco quando i funghi saranno ammorbiditi.

Poi, creare il ripieno del polpettone. Adagiare al centro del rettangolo di carne la scamorza tagliata a fette, poi il prosciutto e infine metà dei funghi. Con l’aiuto della carta da forno arrotolare il rettangolo e formare il polpettone. Spennellare la superficie con dell’olio d’olio e coprire tutto il polpettone con il pangrattato.

In 15 minuti il polpettone sarà pronto. Non resterà che farlo cuocere. Prendere una padella abbastanza grande e antiaderente, versare un po’ d’olio e adagiare al suo interno il polpettone. Pian piano far cuocere tutti i lati girando e sfumando con il vino bianco. Poi, aggiungere anche il brodo vegetale e chiudere con il coperchio. Far cuocere per circa mezz’ora in questo modo.

A pochi minuti dalla fine della cottura, aggiungere anche l’altra metà dei funghi. Ed ecco il polpettone di carne macinata morbido e succoso di cui non si potrà più fare a meno.

