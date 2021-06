Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo che le ricette e la cucina italiana siano parte essenziale del nostro quotidiano. Per questa ragione curiamo delle rubriche dedicate ai consigli in cucina, proprio come questo. Tuttavia, come dicevano i Romani, dove c’è il più grande i più piccoli stanno ad ascoltare. Vediamo oggi la lezione che tutti dovremmo ascoltare. Ecco il più grande consiglio e segreto sulla cucina italiana del più grande chef italiano mai esistito.

Ecco il più grande consiglio e segreto sulla cucina italiana del più grande chef italiano mai esistito

Non possiamo parlare di un’altra persona. Gualtiero Marchesi, nome e cognome del più grande cuoco italiano di tutti i tempi, ha vissuto nel secolo scorso una vita fatta di eccellenza e studio. Sì forse avremmo dovuto dire studio ed eccellenza dato che il primo precede la seconda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In particolare, uno dei suoi più grandi meriti è stato proprio quello di far conoscere lo sviluppo della cucina italiana nel Mondo. Inoltre, ha formato una schiera di grandissimi cuochi italiani, tra cui naturalmente il milanese Carlo Cracco.

Data l’importanza che dava allo studio della cucina, nel 2006 Marchesi ha fondato la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. In moltissimi considerano questa scuola come la più importante accademia italiana di gastronomia al Mondo.

Da uno studioso della cucina ci potremmo aspettare un’altra risposta. Penseremmo, infatti, che la cosa più importante da domare è la tecnica, è la conoscenza a fondo degli ingredienti, la maestria nel trattarli insieme. Certo, tutte queste abilità sono fondamentali nel ruolo di un cuoco, anche a casa.

Tuttavia ciò che davvero contava per Marchesi era l’estro. Infatti, il suo motto riassunto in due parole era “non copiare”, che tradotto nella realtà quotidiana significa sperimentare. Ognuno a suo modo, ognuno con il suo metodo e la sua storia. Ciò che davvero conta in cucina è riuscire a trasmettere qualcosa di noi stessi a chi assaggia i nostri piatti.