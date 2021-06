Ecco il piatto giapponese del momento gustosissimo e veloce, che fa impazzire letteralmente tutti,  anche coloro che non amano il sushi

La tempura è un tipico piatto giapponese caratterizzato da una pastella particolare, usata per friggere verdura o pesce. Non si tratta della classica frittura, perchè ha un gusto particolarissimo, proprio grazie al tipo di pastella. Ecco, quindi, il piatto giapponese del momento gustosissimo e veloce, che fa impazzire letteralmente tutti, anche coloro che non amano il sushi. Ma vediamo quale è la sua ricetta.

Ricetta per il piatto giapponese del momento

Prime regola per realizzare un’ottima tempura, è assicurarsi che gli ingredienti per la pastella siano ben freddi. Quindi, bisogna riporre l’acqua in freezer fino al momento dell’utilizzo e stare attenti che non si congeli. Poi, si può iniziare la procedura. Per fare la tempura di verdure, ad esempio, dobbiamo tagliare zucchine e carote affettandole di pochi millimetri di spessore. Se utilizziamo i gamberi, invece, occorre pulirli per bene, togliendo la parte della crosta e il filamento nero. Poi vanno fatte due piccole incisioni sul dorso per evitare che si curvino durante la frittura. A questo punto, vediamo come preparare la pastella, che è l’ingrediente che fa la differenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Preparazione del piatto giapponese del momento

Mettere la farina 00 e quella di riso in una ciotola. Poi, unirle e trasferire il tutto in un contenitore più grande, dove avremo già messo dei cubetti di ghiaccio. A questo punto, aggiungiamo acqua frizzante ghiacciata e mescoliamo gli ingredienti con una frusta. Il risultato dovrà essere quello di una pastella grumosa non liscia, se tutto è andato bene.

Seconda fase di preparazione del piatto giapponese del momento

Prepariamo una padella per la frittura dai bordi alti, portando l’olio ad una temperatura di 170°-180°. Poi, intingiamo la verdura e/o il pesce preparato con la pastella e immergiamoli nell’olio bollente. Quindi, friggere per 1-2 minuti. A mano a mano che il cibo cuoce, toglierlo dall’olio e poggiarlo sulla carta assorbente. Per essere certi che la cottura sia stata fatta bene, bisogna controllare che la pastella rimanga bianca e non cambi colore. Infine, condire con sale e, per chi lo preferisce, con salsa agrodolce. La tempura è un piatto non va conservato ma mangiato al momento, per gustarne tutta la fragranza. Insomma, questo è il piatto giapponese del momento gustosissimo e veloce, che fa impazzire letteralmente tutti, anche per coloro che non amano il sushi!

Approfondimento

La ricetta più buona dell’estate