Spesso ProiezionidiBorsa ha illustrato l’importanza di seguire un regime alimentare equilibrato e uno stile di vita sano per il benessere quotidiano. In particolare, inserire nella dieta gli alimenti più vari è un ottimo modo per dare all’organismo tutte le vitamine e proteine di cui ha bisogno. Ad esempio, ecco il segreto per assumere in un unico piatto tanta vitamina D contro debolezza e dolori .

Il benessere del corpo, oltre a garantire più forza e buon umore, regala anche tanta bellezza esteriore. Infatti, la salute della pelle e dei capelli sono influenzati tantissimo dall’alimentazione e dallo stile di vita. Stress, fumo e alcol ad esempio sono i principali fattori di invecchiamento della pelle. Infatti, seguire una corretta alimentazione è il primo passo per porre rimedio a pelle stanca e capelli fragili. Ad esempio bastano 2 cucchiai al giorno di germe di grano e yogurt per purificare le arterie e avere capelli splendenti.

Sarebbe, pertanto, opportuno inserire nella dieta il pesce almeno 2 o 3 volte alla settimana, in particolare per l’apporto di omega 3, vitamine e sali minerali. Mangiare spesso legumi e frutta e verdura tutti i giorni. A tal fine, quest’oggi, proporremo una ricetta gustosa che vede il connubio di pesce e legumi, elementi importantissimi per la nostra bellezza. Allora, ecco il pesce quasi senza spine che potrebbe ringiovanire la pelle e rinforzare i capelli.

Un connubio di vitamine, omega 3 e sali minerali

Il nostro piatto vede come protagonisti il salmone e i ceci. Entrambi questi alimenti sono ricchissimi di omega 3, elementi importantissimi per la salute cardiovascolare e per la nostra bellezza. Si tratta dei filetti di salmone su un letto di crema di ceci.

Per la preparazione del nostro piatto occorreranno:

2 vasetti di ceci precotti;

1 scalogno sminuzzato;

olio q.b.

sale e pepe q.b.;

succo di limone;

4 tranci di salmone;

un limone;

erbe aromatiche a piacere;

pistacchi sbriciolati e tostati.

Ecco il pesce senza spine che potrebbe ringiovanire la pelle e rinforzare i capelli

Per prima cosa preparare la crema di ceci, scolando i ceci e passandoli sotto l’acqua. Nel frattempo, versare un filo d’olio e lo scalogno in una padella antiaderente e far rosolare lo scalogno. Unire poi i ceci e rosolare per qualche minuto. Versare il tutto nel bicchiere del minipimer a immersione e frullare, aggiungendo un po’ di succo di limone e un filo d’olio. Infine aggiungere il sale e il pepe, mescolare e mettere da parte.

Successivamente, riscaldare il forno, in modalità statica a 180 gradi, e passare sotto l’acqua i tranci di salmone e tamponarli. Disporre ogni trancio su un foglio di carta d’alluminio, aggiungere qualche erba aromatica, un po’ di limone, un pizzico di sale e chiudere a cartoccio. A questo punto, infornare e cuocere per 20/30 minuti, prestando attenzione a non farlo asciugare.

Una volta pronto e rimosso dalla carta d’alluminio, adagiare sui piatti la crema di noci, il salmone e guarnire con i pistacchi tostati.

