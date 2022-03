Tutti sappiamo bene che comprare e mangiare prodotti di stagione è molto conveniente. Fa bene alla salute ma, soprattutto, ci consente di risparmiare parecchi soldi. In genere, quando si parla di stagionalità, si tende subito a pensare alla frutta e agli ortaggi. Forse non tutti lo sanno, ma, in realtà, esiste una stagionalità anche per il pesce. Con l’arrivo della bella stagione, si comincia a mangiare più pesce. È un alimento sano. Evitando preparazioni troppo elaborate come la frittura, è ideale per la realizzazione di piatti semplici e leggeri. Pietanze comunque gustose, perfette per rimanere in linea, anche in vista della prova costume estiva. Andiamo quindi a scoprire quali pesci chiedere al pescivendolo durante il mese di marzo.

Ecco il pesce da acquistare a marzo per risparmiare soldi e mangiare prodotti di qualità più qualche idea per cucinarlo

Il pesce azzurro, ricco di “grassi buoni”, in particolare di omega 3, è reperibile nel mese attuale. Al banco della pescheria possiamo infatti trovare alici, sardine e sgombri. A tal proposito, ecco ad esempio qualche idea per cucinare lo sgombro. Questo è poi il periodo giusto per acquistare calamari, calamaretti, scampi, totani e seppie. Tutti perfetti da gustare alla griglia oppure per ricchi sughi con cui condire goduriosi piatti di spaghetti. Per quanto riguarda pesci più carnosi, marzo è il mese consigliato per l’acquisto di nasello, mormora, pesce San Pietro, rana pescatrice, palamita, occhiata, pagello, rombo, razza, ricciola, sarago, menola, triglie, potassolo e zanchetta. Concludiamo la carrellata dei pesci da chiedere in pescheria con polpo, granchi, gamberetti, zerro e vongole veraci.

Qualche ricetta e alcune idee di cottura e preparazione

I pesci più carnosi, oltre che alla griglia, si prestano anche per la cottura al forno o al cartoccio. Come accompagnamento, consigliamo questa leggerissima “maionese light”.La ricciola è ottima anche al vapore, ma è sublime consumata cruda, in tartare. Sempre con la ricciola possiamo anche realizzare un gustoso ragù di pesce con cui condire pasta o gnocchi. Nell’elenco dei pesci di marzo, abbiamo visto comparire il nome della palamita, un pesce di cui si sente parlare raramente. Tuttavia, quando lo si acquista, è bene sapere che si tratta di un pesce del quale si può cucinare tutto, anche quelle parti che in genere si scartano.

Da provare è, ad esempio, la pasta con la ventresca di palamita, molto saporita. Infine, calamari e gamberetti, dopo averli fatti bollire, sono perfetti anche per realizzare ricche insalatone che fungono da piatto unico. Basterà aggiungere verdura di stagione a piacere, qualche oliva e condire il tutto con olio EVO e succo di limone o d’arancia.

E quindi, ecco il pesce da acquistare a marzo. Abbiamo dunque visto che il concetto di stagionalità riguarda tantissimi settori, e non solo frutta e verdura.