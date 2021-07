Non vale solo per la frutta e la verdura, ma anche per il pesce. Bisogna rispettare i ritmi della natura e prediligere sempre prodotti di stagione. C’è più di un buon motivo per farlo: per mangiare un prodotto più fresco, con le proprietà nutritive intatte e per risparmiare. Il pesce di stagione tende ad essere più economico a causa dei ridotti costi di conservazione e trasporto. Vale la pena informarsi su quale sia e proprio per questo ne faremo un elenco.

Ecco il pesce che bisogna comprare ad agosto se si vuole risparmiare e averne di qualità maggiore

Agosto è noto per essere il mese del pesce azzurro, che è ricco di omega-3 e vitamine come A e B e sali minerali come iodio, selenio, fosforo, potassio, calcio e ferro. Si mangiano quindi acciuga, pesce spada, sardine, sgombro, ricciola e tonno rosso.

Ma in realtà, offre anche una grande varietà di pesci bianchi, come il dentice, il nasello, l’orata, il sarago, la sogliola e la triglia. I pesci di questa varietà hanno carne magra, pochi grassi (3%), un sapore delicato e contengono calcio, fosforo, iodio, selenio e vitamine A, D e del gruppo B.

In alternativa c’è il sarago, un pesce economico ma ricco di omega-3 e sali minerali come fosforo, magnesio, calcio e vitamine come B6, privo di grassi e ricco di proteine animali.

L’importanza del pesce nell’alimentazione

Ecco il pesce che bisogna comprare ad agosto se si vuole risparmiare e averne di qualità maggiore. Ma in che quantità bisognerebbe mangiarne? un regime alimentare sano? Secondo gli esperti, all’incirca due o tre porzioni (150 g ciascuna) a settimana.

Alcune varietà andrebbero però predilette ad altre, poiché più ricche di nutrienti (qui per approfondire l’argomento). Tra i pesci presenti ad agosto, sono molto importanti pesci come la sardina e l’acciuga, che hanno un alto valore nutrizionale.

Le informazioni riportate sono di carattere generale. Per il proprio caso specifico, è doveroso consultare il proprio nutrizionista di fiducia.