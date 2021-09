Spesso i fenomeni sociali sono dei trend deleteri da seguire. Altre volte però navigando su Internet si possono scoprire molte cose utili da applicare nella propria vita di tutti i giorni. Oggi ne illustriamo una da replicare in direttamente nelle proprie cucine. Una nota influencer italiana naturalizzata americana ha infatti postato sul proprio Instagram una ricetta che ci farà sicuramente venire l’acquolina in bocca. Parliamo di una ricetta proposta da Nadia Caterina Munno, in arte “The pasta queen” (la regina della pasta). Ecco il particolarissimo piatto di pasta che sta facendo letteralmente impazzire il web. Stiamo parlando della pasta “minty mistress” a base di formaggio e menta.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

500 grammi di pasta corta, preferibilmente fresca (trofie);

100 grammi di provolone;

100 grammi di fontina;

100 grammi di groviera;

1 confezione piccola di panna fresca;

menta fresca quanto basta;

parmigiano reggiano DOP grattugiato quanto basta;

noce moscata quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta.

Prendere una casseruola abbastanza capiente e metterla su un fornello, impostando la fiamma al minimo. Aprire poi la confezione di panna fresca da cucina e aggiungerla, facendola lentamente diventare liquida. Posizionare su un tagliere grande i tre formaggi selezionati e tagliarli in piccoli pezzettini. Una volta completata l’operazione metterli direttamente in padella e continuare a mescolare molto dolcemente. Nel frattempo, mettere in una pentola l’acqua per la pasta e attendere il bollore. Grattugiare all’interno dei formaggi la noce moscata e poi aggiungere anche un tocco di pepe. Quest’ultimo non è necessario se non rientra nei nostri gusti personali, ma dà alla ricetta un tocco di piccantezza in più che aiuta a smussare il gusto dei formaggi. Se si è formata una crema liscia e omogenea spegnere il fuoco, altrimenti continuare a rimestare.

Al bollore dell’acqua, salare e buttare la pasta: noi consigliamo delle trofie. Non mettere troppo sale dato che questo piatto è già sapido di per sé. Mentre si attende il tempo di cottura prendere delle foglioline di menta fresca, lavarle bene e sminuzzarle con un buon coltello da cucina. Scolare la pasta e poi buttarla direttamente dentro la pentola della salsa. Mescolare bene e aggiungere questa deliziosa erba aromatica.

