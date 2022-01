Fare sport a volte può essere noioso, soprattutto se lo si fa da soli. Se invece lo facciamo in compagnia, già potrebbe essere più piacevole. E se seguiamo i corsi, sarà più divertente ancora. Ma dopo un po’ i movimenti sono sempre gli stessi e quindi uno si stufa pure lì. Allora ecco il nuovo sport che brucia grassi e mentre si perdono calorie ci si diverte pure, e non parliamo di zumba, per quanto possa essere assolutamente divertente. Ma uno nuovo. È esploso durante il periodo lungo di lockdown, dove si sentiva la necessità di dare vita al proprio corpo e scaricare le tensioni. Star indiscussa di questo sport è Caleb Marshall. Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consiste.

Fare sport è molto importante

Prima di tutto, vogliamo sottolineare come fare sport sia fondamentale per la salute delle persone. Per sport non si intende necessariamente andare tutti i giorni in palestra, fare triathlon o sollevare 100 chili. Quello che è importante è fare movimento, quindi camminare o anche correre va bene. Soprattutto se altri tipi di movimento non possiamo farli, magari per una questione di età. Dunque è importante mantenere il fisico tonico e sveglio, e quale modo migliore se non ballando? Ed è proprio questo il nuovo sport che sta spopolando.

Ecco il nuovo sport che brucia grassi e mentre si perdono calorie ci si diverte pure

Si chiama dance training. Questa è una coreografia che mette in movimento i muscoli e li tonifica. Può sembrare simile a zumba. La differenza sostanziale sta nel tipo di musica. Zumba si fa su musica latina, mentre il dance training è su musica pop. E quindi anche la tipologia di coreografia sarà diversa.

Queste ovviamente sono coreografie semplici, nulla di trascendentale. Sono però coreografie molto divertenti. Non servono solo a tonificare il corpo, ma lo renderanno anche più coordinato e sciolto.

Al momento sono ancora poche le palestre o strutture che praticano questo sport. In America invece è già molto diffuso. Ma ovviamente in questo ci viene in soccorso YouTube o altre piattaforme. Infatti è possibile seguire gli allenamenti dei nostri trainer preferiti su queste platform e fare esercizio fisico a casa davanti al nostro televisore. E dato che molte persone fanno ancora sport in casa, potrebbe essere un nuovo e interessante allenamento. Da fare anche in coppia, ma attenzione a quando bisogna andare a destra o a sinistra.

