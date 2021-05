Ecco il motivo per cui tutti stanno mettendo questo tipo di bevanda sui piedi 

Il cattivo odore dei piedi può presentarsi sempre durante tutti i periodi dell’anno, inverno o estate non fa differenza, è sempre fonte di fastidio ed imbarazzo.

L’eccessiva produzione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare, crea le basi per la proliferazione di alcuni batteri.

Batteri, che in ambienti chiusi ed umidi, come accade per i piedi costretti nei calzini e nelle scarpe per diverse ore, trovano il loro territorio ideale.

Le scarpe chiuse impediscono al sudore di evaporare creando la condizione ideale per provocare la sgradevole puzza di piedi. In alcuni casi il cattivo odore diventa più intenso se la persona sta vivendo momenti di particolare stress o ansia.

Sicuramente la prima cosa da fare è quella di scegliere le giuste scarpe, che non devono essere di plastica ma preferibilmente composte da tessuti traspiranti. Utilizzare calzini di cotone, disinfettare periodicamente le scarpe ed effettuare lavaggi accurati dei piedi.

Per avere piedi freschi e profumati che non siano fonte di imbarazzo si può ricorrere ad alcuni metodi molto efficaci.

Il rimedio davvero pratico e veloce per rinfrescare e deodorare i piedi, specialmente durante il periodo estivo è sicuramente quello della vodka.

Proprio così, basta semplicemente strofinare delicatamente la pianta del piede con un dischetto di cotone o un panno imbevuto con un bicchierino di vodka.

Lasciare agire qualche minuto e sciacquare abbondantemente.

Liquore che svolge una efficace azione antibatterica e disinfettante che contribuisce a diminuire notevolmente la carica batterica responsabile del cattivo odore.

L’alcool presente dona inoltre una immediata sensazione di benessere e sollievo.

Ottimo rimedio è anche la preparazione di un decotto con acqua e zenzero, da versare nella bacinella per il pediluvio in aggiunta ai prodotti normalmente utilizzati. Lasciare i piedi in ammollo per ameno 20 minuti la sera prima di andare a dormire. Da ripetere regolarmente.

Ecco il motivo per cui tutti stanno mettendo questo tipo di bevanda sui piedi per averli freschi e profumati.

