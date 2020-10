La cucina è un luogo in cui possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività. In quest’area della casa, infatti, possiamo sbizzarrirci con un’infinità di ricette. E possiamo anche crearne di nostre! Perciò, davvero, se si vuole lasciar fluire il proprio estro, i fornelli sono il luogo adatto. Inoltre, possiamo sempre affidarci a qualche consiglio trovato sul web quando cuciniamo. Questo per rendere le nostre ricette un po’ diverse dal solito. A diventare virale, ora, è una ricetta davvero squisita che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporti. Ecco il motivo per cui tutti stanno iniziando a cucinare le zucchine in questo modo originale. Prova. Non rimarrai deluso!

Ecco tutti gli ingredienti necessari per questa sfiziosa ricetta

a) 1 kg di zucchine

b) 1 cucchiaino di olio di oliva

c) 1 aglio

d) 2 uova

e) 1 e ½ cipolla

f) 1 cucchiaino di rosmarino, 1 di timo e 1 di origano

g) 70 grammi di parmigiano

h) 10 cl di latte scremato

i) noce moscata

Prima di tutto, riscalda il forno a 180°. Prendi poi le zucchine, tagliandole a strisce e lasciale in uno scolapasta con del sale. Intanto, taglia le cipolle e mettile in padella per qualche minuto con un po’ di olio di oliva. Ora, sbatti le uova in una ciotola, aggiungendo il timo, l’origano, l’aglio tritato, il rosmarino, il latte e 60 grammi di parmigiano.

Metti la quantità di sale che preferisci e mescola fino a che il composto non sarà omogeneo. Ora, sistemalo in una pirofila e aggiungi le cipolle al di sopra. Poi sarà il momento delle zucchine, che andranno a ricoprire il tutto. Aggiungi infine i 10 grammi di parmigiano rimasti e un po’ di noce moscata. Metti in forno per una ventina di minuti e il risultato sarà sensazionale! Quindi, ecco il motivo per cui tutti stanno iniziando a cucinare le zucchine in questo modo originale. Per stupire i propri ospiti e avere un piatto delizioso e originale sulla propria tavola!