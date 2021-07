Quando si subisce un lutto, la fine di una relazione o si riceve una delusione, la cosa più logica sarebbe fare cose che aiutino a tornare felici. Razionalmente sarebbe sensato cercare musica allegra, che faccia venir voglia di ballare e buttare fuori tutte le sensazioni negative. Invece, la tendenza è quella ad ascoltare la musica più triste possibile. Sembra un paradosso, eppure vari studi hanno confermato questa teoria. Ecco dunque spiegato il motivo (anzi, i motivi) per cui quando siamo tristi ascoltiamo canzoni che ci fanno piangere.

Le canzoni tristi generano empatia

Sentirsi incompresi è un sentimento comune, soprattutto nei momenti di down emotivo. Ecco il motivo per cui quando siamo tristi ascoltiamo canzoni che ci fanno piangere: le canzoni tristi mettono in parole ciò che una persona sente ma non sa come esprimere per comunicarlo. A sostenerlo è uno studio anglo-finlandese pubblicato nel 2017. D’altro canto, le canzoni tristi ricordano che anche gli altri soffrono, e che in questo dolore non si è mai da soli.

La musica triste è catartica

Talvolta tutto ciò di cui si avrebbe bisogno sarebbe sfogarsi con un bel pianto liberatorio, in modo da stare meglio in seguito. Vero è che piangere non è facile, ed è normale provare dei blocchi emotivi anche nei confronti di questa reazione, anche se assolutamente naturale. Per questo, ascoltare musica che fa piangere può essere un’esperienza catartica. A sostenerlo, questa volta, è un articolo pubblicato sulla rivista Scientific Report nel 2017.

Cosa fare quando si è tristi

Dunque, la tristezza è normale, ma anche sentire la necessità di ascoltare un certo genere di musica lo è. Quindi via libera alle canzoni tristi; da Rimmel di De Gregori ai The Cure passando per i Coldplay per arrivare infine ad Adele. L’importante è non sentirsi mai in colpa per i propri sentimenti, attraversare quella sofferenza senza per questo restarne vittime e poi, infine, uscirne più forti di prima.

