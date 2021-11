Chi condivide la propria casa con un felino avrà sicuramente notato molti comportamenti strani da parte sua. I gatti sono notoriamente enigmatici, e spesso noi umani abbiamo più difficoltà a interpretare i segnali che ci manda un gatto rispetto a quelli di un cane. Ma alcuni comportamenti hanno dei significati ben precisi, e saperli interpretare correttamente ci aiuta a stabilire un legame più autentico e profondo con il nostro amico a quattro zampe. Tra i comportamenti più curiosi dei gatti, c’è quello di “prendere a testate” i proprietari, soprattutto durante un’intensa sessione di coccole. Molti interpretano questo gesto come un segno di amore, ma non è precisamente così.

Ecco il motivo per cui il nostro gatto ci prende a testate, e non è perché ci ama

Avremo tutti notato che il nostro gatto tende a prenderci a testate durante un momento di affetto, ad esempio mentre lo accarezziamo o gli facciamo un grattino. Indubbiamente, quindi, questo non è un comportamento aggressivo o prepotente. Ma non è neanche un semplice gesto di affetto. In realtà pare che il gatto prenda a testate i propri umani preferiti per un motivo ben preciso. Si tratta di un modo per marcare uno spazio in cui il gatto si sente al sicuro, lasciandoci sopra il proprio odore. Ecco il motivo per cui il nostro gatto ci prende a testate, e non è perché ci ama. Il felino sta marcando un posto o un individuo con cui si sente a proprio agio, e strofinare la testa è un modo per lasciare un’impronta odorifera.

I mici non lo fanno solo con le persone, ma anche con gli oggetti

Osserviamo attentamente come si comporta il micio quando ci prende a testate. Spesso non lo fa solo con noi, ma anche con gli oggetti circostanti. Questo perché il gatto sta in realtà “marcando” un territorio in cui si sente protetto e al sicuro, territorio che include anche noi.

A volte i gatti prendono a testate altri individui della stessa specie. Pare che lo facciano per mischiare i propri odori e creare così legami più stretti nella “colonia” domestica. Questo comportamento può anche essere accompagnato da sfregamento delle guance e del mento.

In sostanza il nostro gatto ci sta comunicando che si sente al sicuro con noi, e che ama passare il tempo in nostra compagnia. È quindi un buon segno e un comportamento da non scoraggiare.

Approfondimento

Se il gatto fa i suoi bisogni fuori dalla lettiera, probabilmente è per questo motivo.