Il cane è un animale eccezionale che comunica con noi in tantissimi modi differenti. Riesce a farsi capire anche se non è dotato della parola. Osservare i suoi movimenti, le espressioni e le abitudini è fondamentale per imparare a conoscerlo meglio e capire al volo cosa vuole comunicare. In questo modo, daremo un senso ai suoi comportamenti, potremo soddisfare le sue esigenze e capirne i bisogni. Naturalmente ogni sua azione ha un significato preciso che, in qualche modo, dobbiamo interpretare.

Come interpretare alcuni comportamenti del cane

Ogni cane ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Ma ci sono dei comportamenti comuni che oramai molti di noi hanno imparato a capire e comprendere. Ad esempio, quando il nostro cane scodinzola, ci vuole comunicare la sua felicità e la sua gioia. Ma questo comportamento potrebbe anche esprimere ansia per qualcosa che potrebbe succedere. Quando accarezziamo il nostro amico a quattro zampe, lui spesso socchiude gli occhi e notiamo subito il suo stato di abbandono e rilassamento. Mentre quando li spalanca, potrebbe essere arrabbiato per qualcosa. Lo sguardo, l’espressività e il suo corpo trasmettono tantissimi stati d’animo.

Ecco il motivo per cui il cane sbadiglia quando lo accarezziamo e non è solo per noia o stanchezza

In questo articolo dedicato al nostro amico a quattro zampe, vogliamo analizzare nello specifico un comportamento molto comune. Cosa vuole comunicare il cane quando sbadiglia? Fido in realtà sbadiglia per varie ragioni. L’animale spalanca la bocca, ad esempio, quando si sveglia al mattino. Un gesto che facciamo anche noi umani e che indica sonnolenza, stanchezza o noia. Quando sbadiglia si trova in una condizione di completo relax e riposo.

Ma non solo. Un clima di tensione e stress potrebbe causare questo movimento incontrollato. In questo modo il cane ci comunica che è preoccupato per qualcosa. Ma facciamo attenzione, perché se il cane sbadiglia quando lo accarezziamo, allora con questo gesto vuole comunicare l’affetto che prova per noi e la sua felicità. Non stupiamoci, il nostro amico a quattro zampe potrebbe esternare i suoi sentimenti anche in questo modo. Il cane è un animale molto socievole e il rapporto che si crea con il suo padrone è davvero speciale. Quindi, ecco il motivo per cui il cane sbadiglia quando lo coccoliamo e lo accarezziamo.

