I piccoli e tenerissimi Chihuahua sono certamente tra le razze di cani più amate in tutto il Mondo. Originario del Messico, il Chihuahua ha conquistato i cuori di milioni di persone. È una delle razze di cani più riconoscibili, a causa delle sue piccolissime dimensioni. Ma i Chihuahua hanno anche una cattiva reputazione per quanto riguarda il loro temperamento aggressivo. Molti hanno osservato che i Chihuahua tendono ad essere piuttosto reattivi quando si tratta di difendere il territorio o i loro padroni. Spesso reagiscono in maniera aggressiva o addirittura mordono in circostanze in cui pochi cani di altre razze l’avrebbero fatto. Ma perché questo avviene? È vero che i Chihuahua sono più aggressivi? E se sì, qual è la causa?

È vero che i Chihuahua possono essere più aggressivi, ma la colpa è nostra

C’è un fondo di verità nello stereotipo che i Chihuahua siano spesso più aggressivi di altri cani. Ma come sempre, la colpa è degli umani. Il motivo per cui i Chihuahua spesso ricorrono a morsi o ringhi quando sono infastiditi è uno solo: noi non li prendiamo sul serio quando ci danno altri avvertimenti e quindi vengono spinti all’aggressività. Vediamo perché.

Ecco il motivo per cui i Chihuahua mordono più spesso degli altri cani e non è perché sono più aggressivi

Le persone tendono a non prendere sul serio un cane di piccola taglia quando ringhia o cerca di sottrarsi a una situazione che lo mette a disagio. Pensiamoci: se il Chihuahua che abbiamo davanti fosse un Rottweiler, certamente ci allontaneremmo al primo ringhio o al primo avvertimento. Spesso invece ignoriamo i Chihuahua. I loro comportamenti aggressivi o antisociali non vengono corretti dai padroni, perché si pensa che non siano cosa grave. Dopotutto, un Chihuahua aggressivo è meno problematico di un Dobermann aggressivo. Ma questo è un grave errore. La nostra reazione a un cane che ringhia deve essere molto disciplinata, seguendo alcune semplici regole. Non correggendo i comportamenti scorretti e soprattutto ignorando o sottovalutando gli avvertimenti che ci dà il cane, rischiamo di provocare reazioni aggressive, a cui il cane ricorrerà sempre più spesso.

Andrebbero trattati come gli altri cani, prendendo sul serio i loro avvertimenti

Un Chihuahua che ringhia o si mostra a disagio deve essere preso sul serio come qualsiasi altro cane. Se ignoriamo i suoi avvertimenti, il Chihuahua non avrà altra scelta che passare alle maniere forti, e ci ritroveremo con un cane reattivo e aggressivo. Ecco il motivo per cui i Chihuahua mordono di più. L’errore, come al solito, è dei padroni e delle persone con cui il cane interagisce. Dobbiamo quindi educare un Chihuahua come educheremmo qualsiasi altro cane, non ignorando problemi comportamentali o di aggressività.

