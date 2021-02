Ecco il motivo per cui dovremmo buttare via subito il calendario del 2020

Ci lasciamo alle spalle uno degli anni più complicati della storia moderna. Stiamo infatti affrontando la più grande battaglia del ventunesimo secolo, quella contro la pandemia. Anche Il 2021, ahimè, non inizia con i migliori auspici. Difatti almeno per i primi mesi dovremo continuare a soffrire le restrizioni e le imposizioni dettate per il contenimento del contagio. Si comincia però a sentire qualche notizia positiva e, già questo, dovrebbe poter farci sperare in un cambio di rotta.

Il Feng Shui

Dunque soprattutto in questo periodo dominato da sofferenza e mancanza di entusiasmo, non sono in pochi a credere e ad affidarsi a qualcosa che vada oltre le nostre abilità e competenze. Non parliamo solamente delle religioni, ma anche di forze e fenomeni che, in base ai nostri atteggiamenti, potrebbero essere in grado aiutarci o meno. Dal decidere di portare sempre appresso un particolare oggetto ad arredare casa seguendo un determinato schema, i metodi per attirare fortuna e scacciare la cattiva sorte sono tanti. Uno di questi lo conosciamo con il nome di Feng Shui.

Una brutta energia

Il Feng Shui è un’arte orientale che detta alcune regole per organizzare lo spazio all’interno della propria casa. Secondo questa teoria, seguendo determinati consigli l’arredamento ci aiuterebbe a raggiungere un benessere totale, che passa dal fisico alla mente. Tra i tanti suggerimenti, questa arte ci ammonisce su alcuni oggetti da buttare in quanto responsabili di energie negative e cattivi presagi. Dunque ecco il motivo per cui dovremmo buttare via subito il calendario 2020. Il Feng Shui infatti ci dice che un calendario relativo ad un anno ormai trascorso non va tenuto all’interno della propria casa.

Così facendo infatti attireremo la sfortuna, le opportunità di avere successo e anche quelle di avere una vita longeva. Se crediamo in questa affascinante visione dunque, ogni primo gennaio assicuriamoci di sostituire il calendario. Quest’anno poi, siamo certi che tutti faremo questo gesto con estremo piacere, di modo da poterci dimenticare ancora più velocemente di questo anno a dir poco difficile. Dunque ecco il motivo per cui dovremmo buttare via subito il calendario 2020.