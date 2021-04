Certe preparazioni sono particolari e quando si fanno, si sta alti con le dosi per conservarle.

Altre volte ciò che si è cucina avanza ed è un vero peccato gettarlo via.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per certi preparati come sughi e marmellate, in particolar modo, c’è un metodo efficace per prolungarne la durata.

Ecco il modo semplice e veloce per conservare al meglio sughi e marmellate nei barattoli di vetro.

Come fare

Questo metodo funziona soltanto con i barattoli di vetro.

Se non si ha la macchina del sottovuoto o non si vuole ricorrere alla bollitura dei barattoli tappati, c’è un altro metodo con il quale si può ottenere il sottovuoto.

Si deve mettere la marmellata o il sugo nei barattoli quando è ancora bollente.

Dopodiché bisogna tappare con forza e capovolgere il barattolo, poggiandolo sul tappo.

A questo punto si deve attendere che il tutto si raffreddi.

Una volta che il preparato sarà sceso a temperatura ambiente, dovrebbe essersi creato il sottovuoto.

Questo metodo è molto pratico e immediato.

Suggerimenti

Il primo suggerimento è accertarsi che i barattoli di vetro scelti per la conservazione, siano in ottimo stato e di buona qualità. Altrimenti il risultato è che si creano delle crepe nel vetro e si dovrà buttare via tutto.

Altro consiglio è quello di conservare comunque questi barattoli in frigo, per evitare rischi.

Questa procedura, infatti, a volte non crea il sottovuoto desiderato e si rischia di sprecare ciò che invece si tenta di conservare.

Questo procedimento aumenta comunque di molto tempo la durata di conservazione degli alimenti.

Per mettere i cibi in sottovuoto senza errori, basta comprare una comune macchinetta per il sottovuoto e il problema è risolto.

C’è da dire, tuttavia, che questo metodo dà comunque ottimi risultati.

Bisogna stare attenti a calore e velocità.

Vale a dire che bisogna mettere il preparato nel barattolo appena spento il fornello e tappare immediatamente dopo. Questo crea i presupposti affinché si generi il sottovuoto.

Dunque, ecco il modo semplice e veloce per conservare al meglio sughi e marmellate nei barattoli di vetro.