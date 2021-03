Spesso quando si è fuori forma si ricorre a strane soluzioni.

Corsi in palestra, discipline orientali, sport dell’ultim’ora, pratiche di meditazione, diete particolarissime e video tutorial per alzare l’autostima.

In realtà a volte nella semplicità sono nascoste le soluzioni più efficaci. In questo anno di pandemia molti hanno sfogato lo stress con il cibo e il buon vino, condendo il tutto con una vita sedentaria.

Per chi ha messo su qualche chilo di troppo e non si sente in forma, la soluzione è a portata di mano.

Solo che per questa soluzione ci vuole una cosa fondamentale: la forza di volontà.

Senza questo fondamentale ingrediente, niente si risolverà.

Ecco il modo più semplice ed economico per rimettersi in forma

Attività fisica

La prima cosa è fare attività fisica. Non importa iscriversi in palestra o acquistare chissà quale strumento innovativo. Bastano un paio di scarpe da ginnastica e una tuta.

Andare a correre. Ecco la soluzione.

Anche le città più popolose sono fornite di romantiche passeggiate su cui fare jogging.

Si sa che molti lo odiano, tuttavia è il metodo più efficace per rimettersi in forma.

Inoltre riuscire a farlo anche se si detesta, è un buon esercizio per mettere alla prova la forza di volontà.

Se si è fermi da un po’ di tempo, basterà ricominciare piano, correndo per poco tempo, e poi aumentare la durata delle sessioni di corsa.

La corsa deve essere accompagnata da un po’ di esercizi fisici, come le flessioni, e rigorosamente dallo stretching.

Basterà svolgere quest’attività tre volte a settimana.

Alimentazione

Se si vuole rimettersi in forma, fisicamente e moralmente, un’alimentazione sana è imprescindibile.

Ma prima di rivolgersi a dietisti o esperti del settore, si pensi alla dieta che facevano i contadini.

a) Tanta verdura, cotta e fresca;

b) tanta frutta di stagione;

c) non troppi carboidrati, quindi regolarsi con la pasta e il riso;

d) poca carne, una volta a settimana;

e) un po’ di pesce, una volta a settimana;

f) bere molta acqua.

Tutte le ricette più semplici sono, meglio è. Con una semplice vaporiera, mangiare sano sarà veloce, facile e soddisfacente.

Evitare rigorosamente fritti, dolci troppo calorici e bevande alcoliche.

Inoltre prendere la buona abitudine di bere almeno tre tisane al giorno. Svolgeranno un effetto depurativo importante.

Ecco il modo più semplice ed economico per rimettersi in forma.