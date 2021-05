Il 2 maggio è la giornata mondiale dedicata al tonno, un alimento molto apprezzato nella nostra cucina. Quando pensiamo d’acquistare il tonno, spesso ci affidiamo ad una marca senza sapere che esistono diversi tipi di tonno. Allora, ecco il modo infallibile per scegliere bene qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato.

Le diverse varietà

L’ONU ha deciso di dedicare una giornata speciale per ricordare in tutto il mondo questo prezioso alimento che è il tonno. La giornata è proprio il 2 maggio e potrebbe essere l’occasione per consumare tutti un po’ di questo prelibato alimento.

Molti preferiscono il tonno in scatola e la maggior parte della gente quando sceglie una scatoletta di tonno si affida alla marca. Bisogna sapere che ogni marca può vendere diversi tipi di tonno. C’è il tonno rosso chiamato anche bluefin; c’è anche il tonno pinne gialle o albacares. Infine il tonno bianco o alalunga una vera prelibatezza. Anche le provenienze sono diverse, dal lontano Oceano Indiano o dal Pacifico e quello più vicino del nostro Mediterraneo.

Ecco il modo infallibile per scegliere bene qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato

Ma se ci dovessimo chiedere da che cosa dipendono i differenti prezzi delle scatolette di tonno, la risposta sarebbe che non tutte le parti del tonno hanno la stessa prelibatezza.

Se dovessimo scegliere fra tonno fresco e quello in scatola, molti potrebbero pensare che quello fresco sia nettamente superiore. Invece ci dice Pietro Migliaccio presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, che fra i due non c’è differenza, e ambedue “sono ricchi di proteine nobili, addirittura il tonno in scatola ne contiene una quantità maggiore rispetto a quello fresco”.

Sia il tonno fresco che quello in scatola apportano acidi grassi Omega3, iodio, potassio, ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. Il tonno in scatola ha il vantaggio d’essere più economico.

Non c’è, perciò, tonno migliore dal punto di vista della nutrizione, poi sta a noi scegliere quello che piace di più, ma questo è un altro argomento.

