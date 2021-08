È la frutta di fine estate che segna il passaggio dalla bella stagione all’autunno. Disponibile in numerosissime varietà, l’uva si presta a numerose degustazioni e non solo come frutto di fine pasto. Già disponibile da qualche settimana sulle nostre tavole, in casa visto il persistere di temperature generose, il pensiero di ognuno è quello di conservarla al meglio.

Ecco il modo giusto per conservare l’uva in frigorifero e mantenerla fresca per 7 giorni

Conservare l’uva può sembrare una impresa eroica perché è un frutto molto zuccherino, giunge subito a maturazione e marcisce facilmente. Certamente il trucco è di comprarne poca alla volta però possiamo comunque conservarne piccole quantità per consumarla fresca ogni giorno. I trucchetti sono semplici ed efficaci e ci arrivano dalle mamme e nonne espertissime in cucina.

Puliamo i chicchi

Innanzitutto, puliamo i chicchi d’uva che sono troppo maturi e iniziano ad assumere colore marroncino. È segno che stanno superando la maturazione e sono vicinissimi a marcire. Inoltre i grappoli che non dobbiamo servire a tavola ma conservare, non dobbiamo lavarli.

Ovviamente scegliamo il frigorifero come posto in cui conservare l’uva. Importante scegliere il contenitore giusto perché non è opportuno lasciarla ad esempio in un piatto accanto ad altri prodotti. Si tratta di un frutto che assimila molti odori.

Quale tipo di contenitore per l’uva

Ci sono in commercio sacchetti idonei e specifici allo scopo. Ma prima di arrovellarci il cervello possiamo tranquillamente ovviare ponendo l’uva in un sacchetto di carta per alimenti, pulito oppure in un contenitore di plastica traforato. Questo consente alla frutta di respirare e beneficiare del fresco dell’elettrodomestico. Allo stesso tempo l’uva si preserva dalla perdita di sapore e qualità organolettiche. Ed ecco il modo giusto per conservare l’uva in frigorifero e mantenerla fresca per 7 giorni. Ovviamente la durata della conservazione dipende anche dal livello di maturazione del frutto quando procediamo all’acquisto.

No al freezer

Conservare l’uva in freezer invece non pare essere una buona idea. Perlomeno non rientra tra i consigli delle nonne. Quando andremmo a scongelare ci troveremmo di fronte a chicchi d’uva privi di compattezza e profumo. Anche per guarnire dolci e piatti, il consiglio è sempre di comprarla fresca o comunque non ricorrere al freezer. Ovviamente per le decorazioni dobbiamo lavarla bene e asciugarla delicatamente con dei tovaglioli di carta. Spesso per ovviare alle goccioline d’acqua, per guarnire c’è chi cade nella tentazione di non lavarla. Gravissimo. La frutta va sempre lavata e con molta cura.