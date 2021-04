Il cane è sicuramente il migliore amico dell’uomo. E se il padrone vuole donare al proprio animale tutto l’amore, allora deve imparare a conoscerlo. Il linguaggio non verbale degli animali, infatti, è davvero variopinto. Ed è di fondamentale importanza conoscere ogni gesto dei nostri amici a quattro zampe per capire il loro stato d’animo. Per esempio, ecco il modo che non ci aspetteremo mai in cui il nostro cane ci dice di essere felice e di stare bene con noi! Cerchiamo di capire se il nostro Fido è sereno e tranquillo in casa guardando anche questo comportamento nello specifico.

Un cane che dorme è un cane che si sente al sicuro e che ama la sua casa

Osserviamo per un momento il nostro cane mentre riposa. Cerchiamo di captare ogni messaggio che ci invia, anche in modo inconscio. Sicuramente, il modo in cui dorme il cane dice molto della sua serenità e della sua stabilità emotiva. Il linguaggio del corpo per gli animali, infatti, è fondamentale. Si tratta dell’unico modo che hanno di comunicare con noi e per questo dobbiamo coglierne ogni minima sfaccettatura.

Ecco la posizione preferita per dormire di un cane che è davvero felice e si sente protetto dalla sua famiglia

Controlliamo, dunque, la posizione del nostro cane mentre sta dormendo. Se lo vediamo sdraiato sulla schiena e leggermente ricurvo, con le gambe posteriori tese, sapremo di aver fatto la cosa giusta. Un cane che riposa in questo modo, infatti, sta comunicando il suo relax estremo. E tutti sappiamo che ci si può davvero lasciare andare solo in un ambiente in cui ci si sente amati e protetti!

Perciò, ecco il modo che non ci aspetteremo mai in cui il nostro cane ci dice di essere felice e di stare bene con noi!

Approfondimento

Il linguaggio in codice dei cani che i padroni dovrebbero conoscere