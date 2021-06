Come festeggiare la promozione di fine anno scolastico del nostro/a piccolo/a campione? Come riconoscere ed elogiare il premio con un regalo che vada aldilà del contingente?

Infatti per un’idea regalo possiamo scegliere un oggetto che soddisfi un’esigenza del presente, oppure gettare le basi per il lungo termine. Se ci ritroviamo in questo 2° caso, ecco il miglior regalo di promozione a scuola ai ragazzi pensando al loro futuro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il Buono dedicato ai minori

Nel corso della carriera scolastica non è raro ricevere regali in denaro da parte di genitori, parenti e amici di famiglia. E poiché si tratta di un appuntamento in un certo senso fisso, ossia a cadenza annuale, ecco la trovata.

L’idea è quella di sfruttare i regali in denaro ricevuti a una promozione (ma non solo) e valorizzarli nel tempo.

Un buon strumento di impiego di questa liquidità potrebbe essere il Buono dedicato ai minori. In questo nostro precedente articolo abbiamo illustrato quanto rendono dal giorno della sottoscrizione fino al 18° compleanno dell’intestatario del titolo.

I rendimenti finali effettivi dipenderanno invece dal numero di anni che separano il giorno dell’acquisto fino alla maggiore età.

Perché riteniamo sia il miglior regalo promozione alle scuole elementari o medie

In realtà il nostro punto di riflessione non è sullo specifico prodotto in sé, che il Lettore potrebbe sostituire con altre soluzioni più efficienti. Il discorso di fondo mira invece a enfatizzare tre precise dimensioni, spesso sottovalutate.

Primo, educare il/la piccolo/a al concetto di risparmio ed investimento nel tempo. L’educazione finanziaria può partire già in tenera età.

Poi ad evitare che un dono in denaro finisca con l’essere speso in un bene voluttuario o peggio ancora in un qualcosa che già si possiede.

Il terzo elemento da considerare rimanda al rendimento legato al tempo. Allo stato attuale è molto difficile trovare strumenti a capitale garantito al 100% e che arrivino a rendere fino al 2,50% come questi Buoni.

Dunque, ecco il miglior regalo di promozione a scuola ai ragazzi pensando al loro futuro

Un altro grande vantaggio di questi strumenti finanziari è che non sono previsti costi di acquisto, gestione e rimborso. A quest’ultimo proposito, qui al link spieghiamo bene come funziona il caso del rimborso anticipato di questi titoli.

Ora ipotizziamo Martina che quest’anno ha ottenuto la promozione in 5° elementare e che ha ottenuto da parenti e amici doni in denaro. Uniti a quelli di compleanno e festività varie, “dispone” di 3mila euro. Un Buono minori acquistato oggi renderebbe a scadenza, nel 2028, la bellezza di 396,29 euro netti (circa 50 euro di tasse).

Ma potrebbe ripetere l’esperienza tra altri tre anni, al termine delle scuole medie inferiori. Anche per quella data ipotizziamo che Martina abbia racimolato altri 3mila euro e supponiamo che le condizioni del Buono siano le stesse anche nel 2024.

Ripetendo l’acquisto ma impiegando il nuovo capitale, a scadenza si ritroverebbe con altri 143 euro netti di interessi. In questo caso, infatti, il tempo di possesso del titolo è stato minore.