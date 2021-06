Siamo veramente agli sgoccioli per quanto riguarda la coltivazione dei pomodori e tra poche settimane arriverà il momento di raccoglierli.

Anche se non è una coltura particolarmente difficile da gestire, ci sono diversi fattori che possono compromettere e ritardare il raccolto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A volte questi fattori sfuggono al nostro controllo, come ad esempio la siccità o la presenza di muffe, malattie fungine e batteri. Altre volte, invece, dipende dalla nostra esperienza e dalle nostre azioni, soprattutto per quanto riguarda la fase di concimazione.

In questo senso, ecco il miglior concime naturale per avere piante di pomodoro sane e produttive che ci daranno ottimi frutti.

Riutilizziamo la cenere

I nostri nonni conoscevano bene le proprietà della cenere di legno e la utilizzavano molto nei campi. Quest’ultima è, infatti, ricca di calcio, fosforo, potassio e magnesio che sono delle fonti di nutrimento importanti per le nostre piante di pomodoro.

È necessario che la cenere derivi dalla combustione di legna non trattata con prodotti chimici, vernici o colle. Quindi bisogna accertarsi sempre della provenienza della cenere, oppure farla in autonomia utilizzando soprattutto tipi di legno duri come la quercia.

Un elemento che però non è presente nella cenere è l’azoto e questo di solito si integra con lo sterco di cavallo, o di pollo. L’azoto aiuta a sviluppare meglio l’apparato fogliare negli stadi iniziali di crescita della pianta, quindi non dovrebbe servire molto nelle fasi successive.

Ecco il miglior concime naturale per avere piante di pomodoro sane e produttive

Per utilizzare la cenere come fertilizzante bisogna però fare attenzione ad alcuni aspetti. Innanzitutto dobbiamo verificare il Ph del nostro terreno e regolarci di conseguenza.

Se il terreno risulta troppo acido, possiamo utilizzare fino a 200 grammi di cenere per metro quadro di terreno. Se invece è troppo basico facciamo attenzione a non salire al di sopra dei 100 grammi per metro quadro.

Per distribuirla uniformemente ai piedi della pianta possiamo aiutarci con un setaccio e spargerla come se fosse zucchero a velo. Successivamente, con l’aiuto di una zappa interriamo la cenere mischiandola con il terreno. Possiamo utilizzarla anche per migliorare il compost.

Approfondimento

Sembra incredibile ma basta piantare quest’erba aromatica nei pressi dei pomodori per farli crescere rigogliosi e profumati come non mai