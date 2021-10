Per i nostri cuccioli faremmo veramente di tutto e questo significa anche dare loro un cibo di qualità. Quando però arriviamo al supermercato nel reparto animali, davanti a noi troviamo un’infinità di cibo. Allora ecco il miglior cibo per cani secondo i test per risparmiare e fare la scelta giusta. Sicuramente vari fattori indirizzano la nostra scelta: come ad esempio il costo, se quella tipologia di cibo si trova nel supermercato dove andiamo e se al nostro cane piace quel cibo. Anche perché potremmo scegliere le crocchette più buone al Mondo, ma se a Fido non piacciono, ci sarà ben poco da fare. Vediamo però quali sono quelle migliori secondo i test, in questo modo abbiamo un range di prodotti in cui scegliere.

A fare il test su ben 27 marche di cibo è stato Altroconsumo. Associazione molto famosa per i suoi test su vari prodotti. Ad esempio chi lo avrebbe mai detto che è questo il miglior dentifricio da comprare al supermercato. Le analisi fatte sono tantissime e un test di settembre 2020 è stato fatto proprio sulle marche di cibo secco per cani. La scelta è andata su marchi che fanno cibo secco per cani di taglia media. Il fatto che ci sia una differenza tra cibo per cani piccoli, medi e grandi non è casuale. Questo perché ovviamente non possiamo nutrire un carlino nello stesso modo in cui nutriamo un alano.

I risultati del test: cosa scegliere?

Vediamo allora cosa è emerso da questa analisi. Il migliore del test per la qualità di cibo offerta è Classic Prairie Poultry di Acana. Questa confezione di cibo ha ottenuto infatti 81 punti su 100. Qualità ottima significa che il costo della scatola non è proprio economico. Altro ottimo cibo ad un prezzo più basso è invece Bao Plus di Esselunga. Infatti non solo le aziende specializzate nel pet food producono cibi di alta qualità, ma anche altre aziende. Un prodotto sempre legato ad una catena di supermercati di buona qualità è, invece, Top Bull di Conad.

Dal test, quindi, è emerso che questi tre prodotti sono ottimi per il nostro amico a quatto zampe. E se al nostro cane uno di questi piace allora non serve cambiarlo, se invece vediamo che il nostro cane non è soddisfatto del suo cibo, proviamo a cambiare pet food.

