Tra i molluschi più sottovalutati dei nostri mari ci sono sicuramente i moscardini. Spesso evitiamo di acquistarli perché sono troppo piccoli e perché non abbiamo idea di come pulirli. Ma è un errore. In realtà questi polipetti in miniatura sono un concentrato di sapore incredibile e un ingrediente perfetto per tutti i piatti a base di pesce. E noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare un trucchetto per sfruttarli al massimo. Ecco il metodo veloce ed efficace per pulire i moscardini senza rovinarli e un consiglio per mantenerli freschi e morbidi.

Come pulire i moscardini

Per pulire i nostri piccoli polpi serviranno soltanto un po’ di attenzione, un paio di forbici, dell’acqua fredda e del sale da cucina. Iniziamo la nostra pulizia rimuovendo la “borsa” che contiene le interiora. Se non ci riusciamo possiamo mettere i molluschi a bagno per qualche minuto in un recipiente con acqua e sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A questo punto rimuoviamo le interiora e risciacquiamo in acqua. È il momento di eliminare le parti che non mangeremo. Capovolgiamo il moscardino e premiamo intorno ai tentacoli. Dall’apertura uscirà il “dente” che toglieremo con la punta delle forbici. Usiamole anche per rimuovere gli occhi e siamo pronti per cucinare.

Ecco il metodo veloce ed efficace per pulire i moscardini senza rovinarli e un consiglio per mantenerli freschi e morbidi: usiamo limone e aceto

Se non vogliamo perdere la morbidezza dei moscardini e la loro freschezza possiamo immergerli per qualche minuto in una ciotola con acqua e limone. L’acidità del limone eliminerà le fibre più gommose del mollusco.

In alternativa, possiamo metterli in un contenitore sottovuoto e cuocerli per circa 30 minuti nell’olio di cottura. L’ultima opzione è quella di usare acqua salata e aceto. Mettiamo a bollire i moscardini in un pentolino con acqua, sale e qualche goccia di aceto bianco. Rimarranno morbidi e resisteranno a lungo, anche se li conserviamo in frigorifero o nel freezer.

A questo punto possiamo sbizzarrirci con le ricette. I moscardini sono ottimi nelle zuppe a base di pesce, nelle insalate di mare e nelle fritture.