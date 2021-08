È probabilmente uno degli odori più fastidiosi e difficili da far andare via dai capi. Anche se abbiamo una perfetta igiene personale ci sarà capitato di ritrovarci a combattere con queste macchie. Su camicie in cotone o di lino, ma soprattutto sulle nostre amatissime t-shirt. L’odore di sudore presente sotto le ascelle dei nostri capi è davvero uno dei peggiori. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà un metodo pratico e veloce per combattere una volta per tutte questo problema.

Quando il cattivo odore è proprio un disturbo

Sudare serve al funzionamento ottimale del nostro organismo, è un meccanismo di termoregolazione. In molti credono che sudare aiuti addirittura a dimagrire ma in realtà è un falso mito. Ci sono alcune persone che tendono a sudare di più di altre e in questo caso si parla di iperidrosi. Chi invece si trova a combattere con il sudore che emana un cattivo odore potrebbe soffrire di bromidrosi. Se pensiamo di avere problemi di sudorazione rivolgiamoci sempre al nostro medico di fiducia.

Ecco il metodo super efficace per eliminare lo sgradevole odore di sudore dalle magliette

Vediamo ora cosa fare per far sparire l’odore di sudore dai nostri vestiti preferiti. Prima di tutto è importantissimo pretrattare il capo. Infatti il lavaggio in lavatrice non riesce a far andare via completamente l’odore di sudore. Soprattutto se parliamo di magliettine che vanno lavate ad una temperatura massima di 40° gradi. Infatti per i capi di cotone dalle fibre più resistenti possiamo sfruttare temperature più alte. Come ad esempio nel caso di asciugamani e lenzuola che resistono bene anche a temperature più elevate.

Prepariamo ora il nostro spray magico contro l’odore di sudore. Avremo bisogno di due semplici ingredienti, l’acqua e la candeggina delicata. Scegliamo il marchio che vogliamo ma è importantissimo che si tratti di candeggina delicata altrimenti rischiamo di rovinare o scolorire i tessuti. Diluiamo circa 100 ml di candeggina delicata in 300 ml di acqua. Se vogliamo prepararne di più misceliamole sempre in un rapporto 1:3, una parte di candeggina delicata per 3 parti di acqua.

Giriamo la maglietta al rovescio

Questo perché andremo ad agire direttamente sul tessuto a contatto con l’ascella. Spruzziamo una generosa quantità del nostro pretrattante fatto in casa e lasciamo agire per 20 minuti. Dopodiché mettiamo la maglietta in lavatrice e impostiamo il programma di lavaggio. In base alla composizione della t-shirt imposteremo 30° o 40° gradi e aggiungiamo il detersivo. Ma non abbiamo finito, aggiungiamo un misurino di candeggina delicata anche in lavatrice.

Ed ecco il metodo super efficace per eliminare lo sgradevole odore di sudore dalle magliette. In questo modo le nostre t-shirt saranno sempre super profumate e igienizzate.

