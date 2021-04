Ecco il metodo sicuro riservato agli studenti italiani per ottenere un colloquio per entrare a far parte di una delle aziende più floride del Mondo

La pandemia mondiale da Covid 19 ha cambiato molte cose nel sistema economico internazionale. Molte aziende si sono trovate a dover modificare aspetti fondamentali della loro linea di business per poter sopravvivere a questa gravissima crisi. Altre sono esplose. È questo il caso di Amazon che nell’ultimo anno ha visto aumentare il suo volume di affari. Si è inoltre trovata a dover potenziare una macchina già di grande successo.

Ecco quindi il metodo sicuro riservato agli studenti italiani per ottenere un colloquio per entrare a far parte di una delle aziende più floride del Mondo.

Il concorso

Nel 2016 Amazon ha lanciato in Italia l’iniziativa Amazon Innovation Awards. Un concorso creato con la partecipazione di alcune tra le più importanti università italiane per spingere gli studenti a creare progetti innovativi su un tema che varia di anno in anno. Il soggetto su cui gli studenti si sfideranno quest’anno è la sostenibilità ambientale nel settore dei depositi di smistamento e sulle consegne dell’ultimo miglio. L’obiettivo è sviluppare un piano che renda questo ramo di azienda il più eco friendly possibile.

Il premio

In palio quindi per i vincitori un account Audible. Inoltre un anno di abbonamento all’Harvard Business Review e una giornata di affiancamento al responsabile del deposito di smistamento. Per tutti i partecipanti invece si offre una straordinaria possibilità: candidarsi per una posizione in Amazon passando direttamente alla fase dell’intervista panel.

Quest’anno il contest a cui dal 2016 hanno partecipato più di 1300 studenti vedrà in gara il Politecnico di Milano, l’Università di Roma Tor Vergata ed il Politecnico di Bari. Ogni Ateneo sceglierà tra quelli presentati, i progetti più lodevoli che poi verranno sottoposti ad una giuria composta dai manager Amazon. Il progetto vincitore sarà quello che risulterà maggiormente fattibile, applicabile e con il maggior impatto sul cliente.

