Ecco il metodo rivoluzionario per eliminare i peli del cane dalla tappezzeria della macchina 

Nella maggior parte dei casi le persone che possiedono un cane hanno la possibilità di portarlo fuori vicino a casa. In tutte le grandi città, infatti, e ,ancora di più, in periferia, sono diverse le aree verdi che si possono trovare vicino ai condomini e alle residenze. In questo modo, dunque, è molto semplice per il padrone portare il suo amico a quattro zampe a fare i bisogni o una passeggiata. Esistono alcuni casi però, dove non tutti possiedono questa fortuna.

Il sedile posteriore o il portabagagli?

Sebbene il cane si adatti a qualsiasi situazione e, dunque, anche un piccolo spazio di prato sarà necessario, è giusto avere voglia di concedere all’animale un divertimento maggiore. È proprio per questo che i padroni non dotati di un parco grande sotto casa decidono spesso di muoversi in macchina. L’obiettivo, ovviamente, è quello di portare il proprio animale nel parco pubblico o nella villa comunale più vicina.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per far ciò il cane deve necessariamente entrare nell’automobile. Il primo quesito che subito ci si pone è quello di far sedere l’animale nel sedile posteriore o nel portabagagli. Sebbene quest’ultima opzione viene preferita per un discorso di pulizia, nel primo caso si riesce molto meglio a controllare le sue condizioni durante il viaggio.

Conoscendo qualche trucco, tuttavia, non ci si dovrà più preoccupare della pulizia. Ecco, infatti, il metodo rivoluzionario per eliminare i peli del cane dalla tappezzeria della macchina.

Il nastro e il panno umido

L’immensa quantità di peli che il cane e il gatto lasciano per casa e in macchina è una delle prime preoccupazioni di ogni padrone. Pulire queste superfici è stancante e, a volte, sembra inutile per la facilità con cui si ricrea la sporcizia.

Eppure con qualche semplice trucco, si potrà rendere la propria automobile di nuovo pulita. Finalmente ecco il metodo rivoluzionario per eliminare i peli del cane dalla tappezzeria della macchina.

La prima cosa da fare è procurarsi del nastro adesivo. Passando quest’ultimo sulla tappezzeria i peli verranno attratti e spariranno dai sedili. In seguito, per eliminare i peli rimasti, si può dare una passata di aspirapolvere.

Infine, strofinando con un canovaccio umido, verranno tolti gli ultimissimi residui. Seguendo questi tre piccoli passi, nessuno si accorgerà che nella macchina ci sale spesso un cane.