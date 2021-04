Ecco il metodo più veloce per cuocere gli spinaci freschi all’istante più due utili consigli di cottura

Chi ha la fortuna di avere nel proprio orto un cespo di spinaci sa bene quanto questi siano utili e versatili in cucina. Perché si possono preparare veramente in tanti modi e sono ricchi di minerali e vitamine che provvedono alla cura del nostro organismo.

Gli spinaci appena colti inoltre mantengono intatte tutte le loro proprietà nutritive. Per cui, non utilizzarli subito per preparare un delizioso contorno che accompagnerà le nostre portate principali sarebbe davvero un peccato.

Per questo si propone qui un valido modo per cucinare queste verdure, che non farà spendere più di qualche minuto del nostro tempo. Ecco allora il metodo più veloce per cuocere gli spinaci freschi all’istante, più due utili consigli di cottura offerti dalla nostra Redazione.

Pochi minuti in padella

Per cuocere gli spinaci freschi in modo rapido e salutare bastano davvero pochissimi minuti. Dopo averli puliti tutto ciò che si deve fare è metterli in una padella capiente. Il segreto è non asciugarli completamente, ma lasciarli ancora un po’ umidi. Copriamo quindi con un coperchio e facciamo cuocere a fiamma media.

In men che non si dica l’azione combinata di calore e vapore cuocerà alla perfezione i nostri spinaci. Potremo così prepararli per l’impiattamento finale. Se si vuole donargli un po’ di gusto in più, si può aggiungere in padella un goccio d’olio. Oppure, per chi ama i sapori più decisi, consigliamo uno spicchio d’aglio e del peperoncino.

Cucinare gli spinaci in questo modo è veramente semplice e veloce. Ma anche in questo caso ci sono un paio di consigli che andrebbero seguiti per una cottura ottimale. Il primo riguarda il tempo in padella. Non esageriamo con la cottura, è sufficiente qualche minuto. Gli spinaci troppo cotti, riconoscibili per il colore tendente al grigio, perdono molte delle loro proprietà nutritive e buona parte della loro compattezza. Inoltre saranno poco attraenti alla vista.

Il secondo consiglio è un trucchetto per non farli scuocere dopo la cottura. Dopo averli tirati fuori dalla padella, ci basterà metterli in un recipiente con un po’ d’acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio. Questa tecnica permetterà anche di conservarne la colorazione.

