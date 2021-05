Quante volte abbiamo litigato e imprecato perché quel maledetto tappo posto sul barattolo della conserva o dei sottaceti non veniva via? Ogni volta è sempre la solita storia, bisogna fare dei salti mortali per riuscire a gustare un po’ di marmellata o le nostre verdure preferite. E si rischia anche di farsi male a un polso!

Per fortuna esistono alcuni modi per aprire i barattoli sigillati molto più semplici, che ci faciliteranno non poco la vita. Qui di seguito la nostra Redazione ne spiegherà uno dei tanti, probabilmente il più immediato. Ecco il metodo più rapido ed efficace per aprire all’istante i barattoli ermetici e non fare mai più fatica.

Guanto ed elastico per il massimo risultato

Con questo trucchetto vedremo come aprire il contenitore sigillato sia in realtà un gioco da ragazzi. Ci basta infatti munirci solamente di un guanto in lattice e un elastico, possibilmente di gomma. Mettiamo quindi l’elastico attorno al coperchio del barattolo. Indossiamo poi il guanto e facciamo forza in senso antiorario per svitare il coperchio.

Il lattice e la gomma dovrebbero fornire il grip necessario per aprire senza troppi sforzi il contenitore. Così potremo finalmente smettere di dannarci una volta per tutte. Ecco il metodo più rapido ed efficace per aprire all’istante i barattoli ermetici e non fare mai più fatica.

Ecco altri trucchetti rapidi

Se per qualche ragione questo sistema non dovesse funzionare, ecco altri semplici modi per tentare di aprire il nostro barattolo. Il più classico è quello di picchiettare con un coltello sui bordi del coperchio, per allentare la chiusura. L’efficacia non è garantita al 100%, ma tentare non nuoce.

In alternativa possiamo ricoprire il tappo con del nastro adesivo. Meglio se è spesso. Lo avvolgiamo più volte attorno al coperchio, dopodiché cerchiamo di strapparlo nel senso di apertura.

Per ultimo, possiamo fare affidamento sullo schiaccianoci. Basta afferrare il coperchio dalla parte con cui rompiamo di solito le noci e svitare con decisione. Questo metodo funziona soprattutto con i barattoli più piccoli.