I semi, che siano di lino, di girasole, di sesamo o di chia, hanno incredibili e benefici valori nutrizionali. Sebbene piuttosto calorici, contengono infatti fondamentali oligoelementi, fibre, e hanno un elevato potere saziante. Nello specifico, i semi di sesamo contengono buone quantità di calcio, magnesio, ferro, selenio, potassio, fosforo e vitamine del gruppo B. Inoltre, riducono il colesterolo cattivo per aumentare quello buono. Privi di glutine, sono perfetti anche per i soggetti celiaci.

I semi di sesamo in cucina

Come gli altri semi, anche quelli di sesamo sono estremamente versatili. Si adattano bene alle insalate, alle colazioni con yogurt e muesli e alla preparazione di salse come per esempio la tahina. Inoltre, i semi di sesamo sono perfetti sui prodotti da forno, a cui danno croccantezza, e nei piatti di verdura. Alcune ricette, come l’hummus fatto in casa, richiedono tuttavia di tostare i semi, ma non tutti sanno come fare. Ecco qui allora il metodo perfetto per tostare i semi di sesamo in pochi minuti.

Ecco il metodo perfetto per tostare i semi di sesamo in pochi minuti

Tutto ciò che serve sono dei semi e una padella in ghisa. In alternativa, va bene anche una antiaderente dal fondo alto. Per tostare i semi di sesamo in padella, non è necessario utilizzare olio né nient’altro. Basterà mettere i semi di lino sul fuoco medio-basso per due o tre minuti. I semi di sesamo sono pronti nel momento in cui iniziano a diventare dorati o iniziano a scoppiettare. A questo punto, non resta che toglierli dal fuoco e utilizzarli per la ricetta desiderata.

Attenzione, perché non per tutti i semi il processo di tostatura è lo stesso. Per esempio, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno parlato del metodo per tostare i semi di zucca qui. A questo link, invece, spieghiamo una squisita ricetta con i semi di sesamo. Insomma, è chiaro che, chi ancora non l’ha fatto, deve introdurre nella sua dieta questo elemento al più presto.