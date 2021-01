La Redazione, attenta alla salute e al benessere dei propri Lettori, illustra il nuovo dispositivo brevettato dal grande ingegnere Mario Palazzetti. Ecco il metodo per creare una barriera biologica ed eliminare l’aria malsana, umidità e virus come il Covid.

Battezzato come Biostopper, questo dispositivo consentirà di isolare biologicamente gli individui, che si trovano a contatto ravvicinato. Ad esempio al tavolo di un ristorante. Questo dispositivo sarà in grado di creare, intorno a ciascuno, un vortice che produrrà una barriera protettiva antivirus.

Inventato dall’ingegnere Mario Palazzetti, già inventore del sistema ABS, quando lavorava presso il Centro Ricerche Fiat, il Biostopper consentirà di eliminare le distanze in sicurezza. Orgoglio tutto italiano pertanto! Il dispositivo Biostopper, potrebbe sostituire le barriere in plexiglass, togliere la distanza, il tutto in sicurezza.

Ecco il metodo per creare una barriera biologica ed eliminare l’aria malsana, umidità e virus come il Covid

Questo dispositivo è capace di creare un vortice tale da far ricadere le particelle emesse parlando, vicino al corpo di chi le emette. Immaginiamolo posizionato al centro del tavolo, consentirebbe a gruppi di persone di stare insieme, senza paura. Chiacchierare intorno al tavolo, senza barriere e mascherina, in completa tranquillità e sicurezza.

All’invenzione dell’ingegner Palazzetti, hanno partecipato per il design dell’opera, due designer italiane Cecilia Palonara e Federica Gilda Marrella, insieme ai ricercatori del Politecnico di Torino.

Il dispositivo Biostopper, dopo i primi ostacoli, adesso è perfettamente funzionante. Creerà una barriera biologica tra i commensali, consentendo di ritrovare quel clima di spensieratezza e di convivialità che il Covid sembra aver portato via.

Il Biostopper sarà utile non solo per il Covid ma per tutti i virus trasmissibili per via aerea. Si aspetta pertanto la produzione e messa in commercio del dispositivo nel più breve tempo possibile. Così da poter ritornare a cenare, in sicurezza, liberamente e senza timori!

