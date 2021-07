Trovare e raggiungere il peso ideale è un obiettivo che tantissime persone si prefiggono ogni giorno. Non solo per un fattore estetico ma anche perché è uno degli ingredienti principali per ridurre il rischio di malattie e disturbi al nostro organismo.

Il sovrappeso è uno dei primi fattori di rischio per malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e persino alcuni tumori. Ma anche un’eccessiva magrezza può diventare un fattore di rischio che va ad alterare il metabolismo, le funzioni endocrine, l’apparato riproduttivo e le difese immunitarie.

Perciò è fondamentale trovare un peso forma in modo da mantenere il nostro organismo in salute e alle sue massime potenzialità. Ecco il metodo migliore per calcolare il proprio peso ideale e mantenersi in forma

Il peso corporeo da solo indica ben poco. Per darci delle informazioni approfondite deve necessariamente essere associato all’altezza. È il rapporto tra peso e altezza, infatti, a determinare il sovrappeso o il sottopeso di ogni singolo individuo.

BMI

Per calcolare il rapporto tra peso e altezza il metodo più utilizzato è il BMI, ovvero l’indice di massa corporea (Body Mass Index). Si calcola dividendo il peso dell’individuo per la sua altezza (in metri) al quadrato. Dopodiché si confronta il risultato con i seguenti valori di riferimento:

BMI < 18,5 = sottopeso;

BMI tra 18,5 e 24,9 = normopeso;

BMI > 24,9 = sovrappeso;

BMI > 30 = condizione di obesità

Perciò se un individuo è alto 1,55 m e pesa 60 kg quello che dovremo fare sarà moltiplicare 1,55 per sé stesso (2,40) e dividere 60 per il risultato ottenuto. Dunque, 60: 2,40 = 25. Questo valore è leggermente superiore alla condizione di normopeso, perciò, dovremo dedurne che l’individuo è leggermente sovrappeso.

Ma attenzione però. Il BMI non è un valore assoluto. Per esempio, non riesce a calcolare la massa grassa e la massa magra di ogni individuo. Questo può causare confusione e fraintendimenti. Nel caso dell’esempio precedente abbiamo detto che l’individuo in questione è leggermente sovrappeso. Ma se l’individuo in questione fosse un atleta, potrebbe avere una massa muscolare piuttosto elevata e dunque non essere in sovrappeso.

È quindi fondamentale affidarsi sempre ad un medico o ad un biologo nutrizionista per avere una valutazione caso per caso. Se vogliamo mantenerci in salute è bene non arrivare a nessuna conclusione senza prima aver sentito il parere di un esperto.