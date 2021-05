Siamo alle prese con le tradizionali pulizie di primavera e ci siamo accorti che gli oggetti in plastica sono tutti ingialliti? Oppure che le classiche sedie verdi che abbiamo in giardino sono diventate opache e scolorite? Niente paura. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo un trucchetto per far sembrare questi accessori come appena comprati. Ecco il metodo infallibile, veloce e completamente naturale per ravvivare gli oggetti in plastica delle nostre case.

I prodotti naturali per ravvivare la plastica

Se dobbiamo pulire la plastica e provare a ridarle il colore originale dobbiamo sempre evitare i detergenti aggressivi a base di candeggina. Rischiamo di rovinarla definitivamente e di far formare ulteriori macchie.

Prendiamo, invece, un panno in microfibra, una spazzola morbida, dell’aceto, del bicarbonato e un tubetto di colla vinilica. Adesso abbiamo tutto l’occorrente e possiamo procedere con la pulizia.

Ecco il metodo infallibile, veloce e completamente naturale per ravvivare gli oggetti in plastica delle nostre case: come fare

Se dobbiamo pulire oggetti in plastica o parti in plastica degli elettrodomestici prendiamo il panno, l’aceto e una bacinella d’acqua. Per prima cosa rimuoviamo polvere e residui di sporco con la microfibra.

Una volta completata l’operazione immergiamo l’oggetto in una soluzione con acqua e aceto. Lasciamo agire per un quarto d’ora e risciacquiamo bene. Per disinfettare più a fondo aggiungiamo anche il bicarbonato nella bacinella.

Per lo sporco negli angoli e per le macchie più resistenti possiamo immergere la spazzola nella soluzione e strofinare delicatamente le parti interessate.

Se invece vogliamo ravvivare le nostre sedie da giardino in plastica verde dovremo usare anche la colla vinilica. Puliamo ancora una volta con il panno in microfibra e laviamo con il composto di acqua e aceto (o bicarbonato). Facciamo asciugare bene la superficie e con un panno asciutto applichiamo un leggero strato di colla.

La colla servirà per rinforzare i rivestimenti e renderà la sedie molto più lucide. E se nel giardino abbiamo anche dell’edera possiamo utilizzarla per creare un fantastico detersivo ottimo sia per la plastica che per la lavatrice.