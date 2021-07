Bisogna ammetterlo: le case di tutti sono generalmente piene di cianfrusaglie e oggetti inutili. Spesso sono cose che si potrebbero buttare in spazzatura, ma, per mille motivi diversi, si fa fatica a distaccarvisi. Questo provoca disordine e fatica nella pulizia, e spesso non è d’aiuto quando si cerca qualcosa di davvero importante ma non lo si trova.

I consigli dei minimalisti

Tuttavia, vivere con meno oggetti si può, e probabilmente riuscirci aiuta a fare ordine non solo nello spazio intorno a sé, ma anche dentro sé. Nello specifico alcune persone, i minimalisti, scelgono di liberarsi di tutto ciò che considerano inutile. Tengono così solo i capi necessari, pochi soprammobili e pochi oggetti esposti in casa.

È dalle persone che scelgono questo stile di vita che arrivano alcuni consigli che possono aiutare tutti a fare ordine. Per esempio, una delle regole del minimalismo suggerisce di buttare via o donare tutto ciò che non è stato utilizzato negli ultimi 90 giorni. Un’altra regola è quella di tenere solo gli oggetti che danno gioia: se qualcosa trasmette negatività, allora non vale la pena tenerlo con sé.

Ecco il metodo infallibile per fare davvero ordine in un cassetto o una stanza

Sui siti che parlano di minimalismo si trovano davvero tanti consigli per vivere più leggeri e più sereni. Uno in particolare è molto utile per sistemare gli spazi che abitiamo. Ecco dunque il metodo infallibile per fare davvero ordine in un cassetto o una stanza. Bisogna sempre ricordarsi che il 10% di ciò che c’è dentro è inutile. Questo significa che, con poche eccezioni, se aprendo un cassetto si troveranno 10 oggetti, sicuramente almeno uno di questi non sarà necessario.

Seguendo questo consiglio, sicuramente si farà più attenzione al valore e all’utilità di ogni oggetto. Sarà allora molto più semplice liberarsi di tutto ciò che non serve più.