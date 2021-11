Il freddo inizia davvero a farsi sentire.

Se fino a qualche giorno fa potevamo evitare berretti, sciarpe e giacche troppo pesanti in questi giorni la situazione ha subito una decisa virata.

Soprattutto la mattina e nelle ore serali le temperature sono quelle tipiche del periodo, con l’aggiunta di nebbia e umidità.

Per questo quasi tutti stiamo correndo ai ripari, tirando fuori dall’armadio tutto il necessario per evitare di battere i denti e scongiurare malanni di stagione.

Tuttavia in molti potrebbero aver trovato brutte sorprese.

Nella fretta di metter via tutti i capi invernali e fare il cambio stagione sognando maniche corte ed abitini non ce n’eravamo accorti.

I nostri accessori preferiti, magari proprio quelli a cui eravamo più affezionati, sono ridotti proprio male.

E adesso…cosa facciamo?

Lavaggio sbagliato, usura del tempo ed ecco che ci ritroviamo con sciarpe e cappelli un po’ infeltriti, ristretti e con qualche antiestetico pallino di lana qua e là.

Eppure stavamo così bene con quella maxi sciarpa calda ed elegante e quel berretto morbido che ci faceva sentire così carine e a nostro agio.

Se poi di mezzo c’è anche un valore affettivo di buttare tutto proprio non se ne parla.

Come possiamo fare?

Ecco il metodo infallibile per far tornare sciarpe e cappelli in lana morbidi e avvolgenti come nuovi.

Innanzitutto non facciamoci prendere dal panico.

Per prima cosa evitiamo di fare ulteriori lavaggi nella speranza di vederli uscire dalla lavatrice meglio di come li abbiamo trovati.

Il rischio è infatti quello di peggiorare ulteriormente la situazione.

Ecco il metodo infallibile per far tornare sciarpe e cappelli in lana morbidi e avvolgenti come nuovi

La prima cosa da fare è occuparci dei pallini e liberarcene.

Possiamo farlo con degli appositi “rasalana”; in alternativa andrà bene anche una lametta usata o questo comune oggetto da cucina di cui avevamo parlato.

A questo punto possiamo procedere con il “trattamento magico”.

Tutto quello che ci serva è una bacinella con acqua tiepida ed un misurino di balsamo per capelli da sciogliere nell’acqua.

Ora possiamo mettere i nostri accessori in lana in ammollo per circa un’ora.

Di tanto in tanto andiamo a “smuovere” e manipolare i capi per far penetrare questa sorta di miscela e stendere un po’ le fibre.

A fine lavaggio sciacquiamo bene sempre con acqua tiepida ed evitiamo assolutamente di strizzare ma eliminiamo l’acqua in eccesso avvolgendoli in un panno assorbente.

Lasciamo asciugare più naturalmente possibile ed ecco di nuovo la nostra sciarpa preferita o il nostro amato cappello come appena usciti dal negozio.

