Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di vedere in un negozio una maglietta o una giacca bellissima ma con un unico difetto: l’adesivo.

Le etichette adesive sono delle stampe che si attaccano sui tessuti per dare un determinato tono al capo in questione. Ma non sempre piacciono. Molto spesso capita anche di acquistare un capo con una stampa adesiva sopra e che questa si rompa e si rovini al primo lavaggio. Cosa fare allora in questi casi? Ecco il metodo infallibile per eliminare le etichette adesive dai vestiti senza rovinarli.

Sembra impossibile ma esiste un modo per rimuovere le etichette adesive dai nostri vestiti. È vero che questo tipo di stampa è fatto appositamente per durare nel tempo, perciò può risultare abbastanza difficile da rimuovere. Ma fortunatamente non è impossibile, basta seguire alcune piccole accortezze e il nostro capo tornerà come nuovo, senza etichetta.

Ecco il metodo infallibile per eliminare le etichette adesive dai vestiti senza rovinarli

Prima di capire come rimuovere le etichette adesive dai tessuti è bene sapere che si tratta di metodi casalinghi a cui è necessario prestare una certa attenzione. Il rischio, se non si procede con delicatezza e attenzione, è quello di rovinare irrimediabilmente il capo.

Solvente chimico

Uno dei metodi più efficaci per rimuovere le stampe adesive dai tessuti è quello di utilizzare un solvente chimico. Se ne trovano tantissimi in commercio prodotti appositamente per questo scopo. Ma se si vuole usare qualcosa che già si ha in casa, senza andare ad acquistare un nuovo prodotto, possiamo utilizzare solventi generici come l’alcool etilico o l’acetone per le unghie.

Prima di tutto, dobbiamo riscaldare l’adesivo. Possiamo dunque mettere il capo in asciugatrice o riscaldare l’adesivo con un asciugacapelli per qualche minuto. In questo modo l’adesivo sarà più semplice da rimuovere.

A questo punto mettiamo il nostro capo al rovescio. L’adesivo deve essere dall’altra parte e non entrare a contatto diretto con il solvente. Spruzziamo il solvente nella parte opposta del tessuto dove è stato attaccato l’adesivo. In questo modo il solvente penetrerà nel tessuto e scioglierà la colla dell’adesivo. Può essere utile tendere la stoffa mentre si spruzza il solvente, in modo da facilitare il passaggio del solvente attraverso il tessuto.

A questo punto, possiamo girare il vestito nel verso dell’adesivo e iniziare lentamente a staccarlo con l’aiuto di un coltellino. Se necessario, possiamo riscaldarlo nuovamente con un asciugacapelli o una qualunque fonte di calore.

È un lavoro lungo e minuzioso, la rimozione col coltellino deve essere svolta lentamente per evitare danni al tessuto. Con un po’ di pazienza, però, si riuscirà a eliminare tutta la stampa adesiva.

