A tutti piacciono le caldarroste, ma non è sempre possibile cuocerle in casa in modo veloce, senza ritrovarsi la cucina piena di fumo. Oppure sgranocchiarle in ufficio, dove non sono a disposizione certi elettrodomestici.

Ma grazie a trucco strepitoso non è più così. Possiamo goderci le castagne anche in ufficio, se abbiamo a disposizione almeno una piastra o un fornelletto per fare il caffè. Ecco il metodo infallibile per cuocere le caldarroste senza fumo e senza forno con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La cottura tradizionale delle castagne

Per cuocere le caldarroste ci sono molti metodi. Possiamo arrostirle nel forno tradizionale, dove di solito le infiliamo accompagnate al tacchino farcito.

Dobbiamo inciderle sulla pancia e posarle sulla carta forno. La cottura deve durare almeno un’ora e il risultato è ottimo, ma risultano un po’ secche.

Possiamo utilizzare la padella con i buchi, ma questa via è più indicata se abbiamo una stufa o un caminetto. Lasciarle a contatto quasi diretto sulla fiamma della cucina, significa produrre un po’ di fumo e sorvegliarle continuamente, per non meno di venticinque minuti.

L’ausilio degli elettrodomestici

Meglio, allora, optare per la cottura al microonde che è perfetta, ma va preceduta da un ammollo in acqua fredda per dieci minuti.

Nel forno devono stare sette minuti a 750 watt. Un altro elettrodomestico eccellente per cuocere le caldarroste è la friggitrice ad aria. Vanno sempre incise sulla pancia, poi messe a cuocere nel cestello girevole. In pochi minuti escono morbide, fragranti e si sbucciano molto facilmente.

Ecco il metodo infallibile per cuocere le caldarroste senza fumo e senza forno

Ma se le castagne si volessero cuocere in studio o in ufficio? Avendo a disposizione solo una piastra o un fornelletto per il caffè, ecco come ottenere lo stesso risultato eccellente.

Lavare le castagne, inciderle sul lato bombato. Mettere in una padella di acciaio, con i bordi alti, un chilo di sale grosso, spianarlo bene, lasciare scaldare cinque minuti.

Posare le castagne dalla parte piana e coprire bene con un coperchio. Far cuocere a forno moderato.

Dopo soli venti minuti le castagne si apriranno. Voltare dall’altra parte con un paio di pinze, proseguire la cottura. A circa 40-45 minuti saranno pronte e croccanti.