Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il passare del tempo il copridivano è diventato indispensabile quasi quanto il divano stesso. Un ottimo strumento per proteggere e far durare più a lungo il sofà di casa. Un sedile imbottito, amatissimo e molto comune nell’arrendamento, soprattutto del salone. Tuttavia, pulire, lavare ed igienizzare sia divano che copridivano non è sempre una passeggiata. Fortunatamente, sul mercato ormai da qualche anno ci sono modelli di divano con la fodera removibile e che quindi può essere pulita con più facilità.

La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, vuole proporre ai suoi Lettori un metodo efficace per avere copridivani puliti senza rovinarli.

Ecco il metodo infallibile per avere copridivani sempre come nuovi in poche mosse. Modelli in fibra sintetica o cotone misto.

Ovviamente, la prima premessa fondamentale è quella di controllare l’eventuale etichetta del copridivano prima di provvedere al lavaggio. Soprattutto per i modelli in fibra sintetica o misto cotone controllare le indicazioni può essere un buon aiuto per evitare che si rovinino più velocemente.

Primo passo, si consiglia di spazzolare il tessuto per raccogliere sporcizia e acari di polvere. Successivamente, per eliminare eventuali macchie, pre-trattare con un po’ di sapone di Marsiglia, strofinando leggermente con un panno inumidito e lasciando agire per circa 10 minuti.

Terminato il tempo d’attesa, immergere il copridivano in acqua fredda e lasciare in ammollo con un detergente delicato. Solo dopo questi piccoli passaggi, lavare in lavatrice. È consigliata una temperatura di 30°. Impostare un lavaggio delicato senza centrifuga. Ed ecco che seguendo questa procedura, il copridivano avrà una durata decisamente maggiore. Un buon metodo per risparmiare ed ottimizzare le spese per la casa. Parola di nonna!

Se “Ecco il metodo infallibile per avere copridivani sempre come nuovi in poche mosse” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Vetri di casa splendenti più a lungo con questo semplice trucco della nonna“.