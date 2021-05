Dolci, fresche e succose: le albicocche sono davvero i frutti dell’estate per eccellenza.

Apprezzate per il loro sapore inconfondibile, sono anche un mix di sostanze benefiche per l’organismo.

Infatti, sono ricche di vitamine A e C, acqua, fibre e sali minerali. Ed allo stesso tempo, mantengono un basso potere calorico.

Oltre a questo, le albicocche sono apprezzatissime per la loro duttilità in cucina.

Possono essere consumate appena raccolte dall’albero, oppure in tantissime preparazioni sotto forma di succhi, gelatine, marmellate. Inoltre non è raro trovarle accostate in vari primi o secondi, ad esempio insieme alle carni.

Unico neo? La stagionalità breve. Infatti, le albicocche essendo raccolte tra maggio e giugno, non sono reperibili fresche nelle altre stagioni.

Per questo motivo, ecco il metodo geniale della nonna che permetterà di conservare le albicocche, mantenendole dolci e deliziose per tutto l’anno.

Ci sono vari modi per farlo. Ad esempio possono essere congelate in freezer, o essiccate, o ancora sciroppate. Infatti è così che si trovano nei supermercati, quando queste sono fuori stagione.

Come preparare le albicocche sciroppate

Il procedimento è davvero molto semplice e serviranno soltanto dello zucchero bianco, dell’acqua e un po’ di succo di limone.

Mettiamo l’acqua in un recipiente e versiamoci dentro le albicocche, aggiungendo il succo di limone.

In una pentola, invece, facciamo bollire l’acqua con lo zucchero e poi versiamo le albicocche.

Dopo soli 5 minuti possiamo toglierle scolarle e continuare a far bollire lo sciroppo.

Fatto ciò, basterà disporre le albicocche in barattoli di vetro, coprirle a filo con lo sciroppo e chiudere il tutto ermeticamente.

Una curiosità

Bisogna aggiungere che le albicocche sciroppate essendo cotte, perdono la concentrazione di vitamina C che possiamo trovare in abbondanza nel frutto fresco.

Inoltre, anche dal punto di vista della quantità di zuccheri e calorie, la presenza dello sciroppo altera questi valori rendendoli un po’ più alti.

Quindi l’ideale sarebbe sempre quello di consumarle fresche, ma se la voglia di mangiarle è tanta anche di inverno, possiamo usare questa semplice soluzione.

