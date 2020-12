Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’inverno cambia sicuramente il modo di vestire delle donne. Infatti, durante questa stagione, bisogna dire addio a gambe scoperte e vestitini. A causa del freddo, le gambe nude non reggerebbero assolutamente. Piuttosto, per ovviare al problema, si può ricorrere ai cari e vecchi collant. Questo accessorio, infatti, permette a ogni donna di indossare abiti eleganti durante il periodo invernale, evitando il freddo gelido di questo mesi. Ma si sa quanto le calze possano essere fragili. E non è raro romperle nell’indossarle. Per evitare che ciò accada, ecco il metodo geniale che molte donne italiane stanno usando per non far più strappare i collant!

Una semplice azione potrà evitare di smagliare i collant

Il collant rotto è una delle cose più fastidiose che esistano. E rovinerebbe un outfit stupendo in un secondo. Come chiunque può notare, le calze tendono a rompersi se non indossate con estrema cautela. Questo perché, a causa dell’attrito con le mani e con le unghie, è davvero facile che si strappino. Per evitare che ciò accada, ecco il metodo geniale che molte donne italiane stanno usando per non far più strappare i collant. Prima di indossarli, infatti, basterà bagnare la punta delle dita. Così non si creerà alcun attrito tra la pelle e il tessuto delle calze e i collant rotti saranno solo un lontano ricordo!

Ma questo non è l’unico segreto, ecco svelati altri metodi che si possono utilizzare

Dunque, bagnarsi le mani prima di indossare i collant è sicuramente il metodo più in voga del momento. Ma non è l’unico! Infatti, sulle dita è possibile applicare anche una qualsiasi crema al posto dell’acqua. Il risultato sarà il medesimo! Oppure, se non si ha a disposizione un lavandino o una crema, si potranno semplicemente indossare dei guanti. I collant, con questi piccoli trucchi, non saranno mai più smagliati!

