Ecco il metodo efficace per eliminare il calcare dal bollitore e prevenirne la formazione

Il calcare causa problemi a un’ampia gamma di elettrodomestici, compreso il bollitore. A causa del calcare, potremmo ritrovarci a sostituire questo utile elettrodomestico molto prima del necessario. È molto importante evitare che il calcare si accumuli all’interno del bollitore. Prima di tutto le bevande potrebbero avere un sapore differente a causa dei minerali presenti nel calcare. Il bollitore, inoltre, potrebbe metterci più tempo a riscaldare l’acqua, con conseguente aumento del consumo energetico. Per fortuna ci sono soluzioni efficaci per mantenere il bollitore pulito. Ecco allora il metodo più efficace per eliminare il calcare dal bollitore e prevenirne la formazione, e regalare così lunga vita al nostro elettrodomestico.

Come eliminare il calcare

Per un bollitore come nuovo basta un prodotto che tutti abbiamo in casa, ossia del normale aceto bianco distillato, acquistato al supermercato. È uno strumento eccellente per rendere il bollitore di nuovo pulito e scintillante. Basta seguire questi semplici passaggi:

Misurare in parti uguali aceto bianco e acqua di rubinetto. Riempire il bollitore per circa tre quarti con la miscela preparata. Portare a bollore e lasciar riposare fino a totale raffreddamento. Risciacquare più volte. Successivamente riempire il bollitore con acqua pulita, portare a bollore e svuotare (ripetere questo ultimo passaggio un paio di volte) per eliminare ogni traccia di aceto.

In caso di accumuli ostinati, aggiungere una piccola quantità di bicarbonato di sodio alla miscela.

Attenzione ai metodi che suggeriscono l’impiego della Coca Cola, per esempio per riportare la lucentezza nel bollitore. Questi approcci andrebbero presi con le pinze poiché, sebbene possano rimuovere un po’ di calcare, potrebbero anche danneggiare il bollitore e potenzialmente invalidare la garanzia.

Una volta pulito il nostro bollitore dal calcare, cosa fare per evitare che si riformi? Potrebbe sembrare scontato, ma il modo più semplice ed efficace per tenere a bada il calcare è assicurarsi di svuotare il bollitore dopo ogni utilizzo. Lasciare stagnare l’acqua potrebbe favorire il problema.

Prevenire completamente il calcare, soprattutto se viviamo in ​​una zona dove l’acqua è dura, è impossibile. Abbiamo già avuto modo di vedere, senza implicazioni per la salute, cosa rischiamo se beviamo acqua dal rubinetto senza verificare se sia dura o dolce.

Si potrebbe comunque provare con l’uso di un filtro per l’acqua in quanto rimuove alcuni dei minerali che rendono l’acqua “dura”. Ma non ci sono prove concrete che questo risolva completamente il problema.