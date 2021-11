Capita spesso di non aver idea di cosa cucinare e molte delle volte si ripropongono sempre gli stessi piatti, deludendo le aspettative dei commensali. Altre volte, invece, bisogna fare i conti con quello che si ha a disposizione nella dispensa e non sempre i risultati sono soddisfacenti.

Molti sono gli ostacoli che ci sono in cucina e tra questi anche il tempo che manca sempre e la giusta ricetta che possa far contenti tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In autunno cambiano le abitudini, tra cui anche l’alimentazione, che diventa più ricca e delle volte anche più calorica. Possiamo concederci qualche dolce in più, porzioni più abbondanti, senza sentirci in colpa.

Alcuni di questi alimenti del periodo autunnale, come frutta e verdura, sono perfetti da portare in tavola per un menù leggero, veloce ed economico, ideale per conquistare tutti.

Quali sono gli alimenti protagonisti di questa stagione autunnale

Per ogni stagione ci sono degli alimenti diversi che la caratterizzano. L’autunno con i suoi meravigliosi colori, ha anche dei buonissimi frutti, fra tutti le buonissime castagne, la zucca e molti tipi di frutta e verdura.

Molte sono le ricette che si possono creare in cucina ma solo poche di queste possono essere realizzate con un budget e tempi ridotti. Infatti nel menù che proponiamo, la maggior parte degli ingredienti sono facilmente reperibili, economici e la lavorazione non richiede troppo tempo.

Questo menù può essere preparato anche il giorno prima, in quanto il primo si può finire di cucinare anche in un secondo momento e il secondo può essere servito anche freddo o riscaldato prima di servirlo .

Ecco il menù ideale da portare in tavola nel periodo autunnale per conquistare tutti

Il menù si può aprire con dei piccoli stuzzichini autunnali, come ad esempio le piccole piadine preparate con un ingrediente speciale. Facili da preparare in pochissimi minuti, si possono farcire con tutto quello che si ha a disposizione. Una vera e propria ricetta svuota frigo che permetterà di utilizzare quegli alimenti con scadenza immediata o dimenticati tra i ripiani.

Il primo piatto potrà essere una deliziosa lasagna di zucca, facile e veloce da preparare, con zucca lessa, besciamella, fior di latte nei vari strati di sfoglia di pasta. Buona e deliziosa come la pasta al forno che tutti adorano per i suoi ingredienti autunnali.

Come secondo, si potrà scegliere tra funghi e verdure da grigliare alla piastra e condire semplicemente con un filo d’olio, aglio tritato e un pizzico di sale. Tra questi i funghi pleurotus, grandi, buonissimi e facili da grigliare sulla piastra. E le verdure come il finocchio tagliato a fette, le zucchine e le melanzane.

Infine, per dolce, non potrà mancare una deliziosa e profumatissima torta di mele, una vera ghiottoneria da leccarsi i baffi.