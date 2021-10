In autunno, raffreddore e naso chiuso sono un problema costante. Con le temperature che si abbassano, è possibile che le vie aeree si ostruiscano. Per trovare sollievo, si può ricorrere a caramelle balsamiche, che però contribuiscono ben poco a risolvere il problema. Gli spray nasali in commercio potrebbero alleviare efficacemente i sintomi, ma sarebbe meglio non abusarne. Esiste però un altro metodo che potrebbe aiutarci a stare meglio. Del tutto gratuito, ed eseguibile da soli.

Un piccolo aiuto, non una cura miracolosa

Una doverosa precisazione. La tecnica descritta in questo articolo potrebbe, se eseguita correttamente, dare sollievo a chi soffre di naso tappato e sinusite. Ma non è nel modo più assoluto da considerarsi equiparabile a un trattamento medico. Per ogni problema di salute, soprattutto se persistente, contattiamo il nostro medico curante.

Ecco il massaggio rapido ed efficace che potrebbe liberare il naso tappato e aiutarci a respirare meglio

Difficoltà a respirare, mal di testa e alla gola, notti agitate. Pacchetti di caramelle sul comodino, mucchi di fazzoletti usati. Sinusite, rinite e raffreddore possono peggiorare la qualità delle nostre vite. Se abbiamo provato di tutto e la situazione non migliora, potremmo provare a eseguire un semplice massaggio. Vediamo come.

Tecnica di esecuzione

Appoggiamo i polpastrelli degli indici sulla radice del naso e premiamo con forza. Mantenendo la pressione, facciamo scendere le dita fino alla parte bassa delle narici. Ripetiamo il movimento per dieci volte.

Passiamo al secondo movimento

Ora posizioniamo i pollici sugli zigomi, nei pressi dell’osso zigomatico, ed eseguiamo il secondo movimento del nostro massaggio. Tenendo premuto, portiamo i polpastrelli verso l’esterno per dieci volte.

Terza fase del massaggio

Sempre con i pollici posizionati sugli zigomi, spingiamo la punta in alto e poi verso l’esterno. Manteniamo la posizione per dieci secondi. Per aiutarci, possiamo stringere le altre dita dietro le orecchie, vicino alla nuca.

Quarta fase

Ora uniamo indice e medio di entrambe le mani e diamo dei colpetti rapidi e leggeri sulla fronte, sopra le sopracciglia, per dieci secondi. Il massaggio è quasi terminato.

Quinta e ultima fase del massaggio

Poniamo un pollice alla base del naso. Il polpastrello dovrebbe arrivare fino alla punta. Teniamo premuto e spingiamo con forza in alto. Manteniamo la posizione per dieci secondi: è scomoda e fastidiosa ma possiamo resistere. Bene, abbiamo finito.

Ultime considerazioni

Ecco il massaggio rapido ed efficace che potrebbe liberare il naso tappato e aiutarci a respirare meglio. Se lo abbiamo eseguito correttamente, rispettando l’ordine indicato nell’articolo, nel giro di un paio di minuti dovremmo sentire le vie aeree più libere. Anche il dolore alla testa causato dall’accumulo di muco e catarro potrebbe attenuarsi. È possibile, inoltre, che la sensazione di sollievo aumenti nell’arco dell’ora successiva.