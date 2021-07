Chi ha la fortuna di possedere uno spazio verde abbastanza grande non può ignorare un arbusto veramente imponente. Stiamo parlando del tiglio, un albero longevo e particolarmente resistente, che si distingue per le sue copiose fioriture. Non solo, quindi, la pianta ha bisogno di pochissime cure, ma attira molte api per la produzione di miele. I suoi fiori sembrerebbero anche avere diversi effetti benefici. Quindi, ecco il maestoso albero da piantare in giardino che vale una fortuna per tutte queste ragioni davvero tutte interessanti.

Piccoli consigli di coltivazione di questo albero e i benefici derivanti dalla sua collocazione in giardino

Bisogna dire, innanzitutto, che la gran parte delle varietà di tiglio presenti oggi in Italia è per lo più una specie ibrida. Il tiglio è molto longevo perché in grado sopravvivere per 5 secoli. La pianta sfiora i 40 metri di altezza al termine del suo ciclo biologico. Un altro enorme vantaggio è che la pianta è una pollinifera, cioè genera continuamente nuove piante alla base.

Il tiglio è anche un albero veramente profumatissimo e i suoi fiori sprigionano un aroma irresistibile, che invade il giardino. Le fioriture sono anche molto belle da vedere, per via delle intense colorazioni gialle e della crescita pendula.

Ecco il maestoso albero da piantare in giardino che vale una fortuna per tutte queste ragioni interessanti

Il motivo principale per cui coltivare il tiglio è la produzione di miele da parte delle api che gli fanno visita costantemente. Come spiegato in questo articolo, attirare le api nel giardino è importantissimo per l’ecosistema, ma è anche un grande vantaggio per il proprio giardino. Le api, infatti, semplificheranno e velocizzeranno l’impollinazione e il risultato saranno giardini incredibilmente fioriti. È possibile trovare in commercio il prezioso miele di tiglio, dal gusto fresco e dolce.

La pianta cresce anche spontaneamente in Italia, specialmente su terreni freschi e con pH neutro. Le foglie del tiglio sono ricche di flavonoidi, tannini e oli essenziali. Molti lo utilizzano come integratore naturale per l’insonnia, ma anche per combattere problemi respiratori, specie nei più piccoli. È possibile consumarlo sotto forma d’infuso o di olio essenziale. Per quanto riguarda il primo, suggeriamo di berlo direttamente o applicarlo sugli occhi per eliminare i segni della stanchezza.