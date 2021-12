Il Natale si avvicina e molti di noi hanno voglia di regalarsi un bel viaggetto. Infatti, questo periodo è molto adatto per prendersi una pausa di qualche giorno e fare una gita con la famiglia.

Chi è più fortunato può già godersi un momento di relax all’Immacolata, ma può darsi che non tutti riescano a prendere ferie in quei giorni. Per chi può, comunque, queste sono 3 destinazioni imperdibili ed economiche per il ponte dell’Immacolata.

Oggi diamo un consiglio che farà sicuramente felici gli appassionati di sport invernali e anche di coloro che amano la magia del Natale. Ecco il luogo vicinissimo all’Italia perfetto per passare le vacanze di Natale, andiamo a scoprirlo.

La meta vicina

Consigliamo a tutti di visitare Grindelwald, che si trova in Svizzera. Questo piccolo paese di meno di 4000 abitanti è situato a circa un’ora di auto da Berna, e non è lontano dal confine italiano.

Si trova ai piedi di due bellissimi monti, ovvero il First e l’Eiger. Questo paesino è sempre molto caratteristico, ma durante le feste si accende di una luce diversa, arricchendosi con decorazioni, mercatini di Natale e alberi tutti addobbati.

Insomma, si tratta di una meta imperdibile, che proprio in questo periodo esprime il suo pieno potenziale. Se, però, il caratteristico ambiente di Grindelwald non ci soddisfa del tutto, possiamo allora rivolgerci alla natura e ai panorami di questo luogo. Proprio qui troveremo il meglio che questo paese può offrire.

Come si può immaginare, questa località montana è molto gettonata dagli appassionati di sci e di sport invernali in generale. Ci sono oltre 200 chilometri di piste, divise tra tanti resort che regalano grandi emozioni agli appassionati. In particolare, chi ama lo snowboard vorrà salire sul monte First, che offre alcune delle migliori piste per praticare questo sport.

Chi si sente più coraggioso, poi, deve provare il velogemel, un mezzo che mischia bicicletta, slitta, e sci. Con questo particolare strumento possiamo affrontare alcune discese emozionanti e provare così uno sport invernale del tutto nuovo, presente solo in questa località.

Non dimentichiamo, poi, le escursioni in giro per l’area, che sono la migliore occasione di fotografare dei panorami da sogno. Possiamo, poi, goderci un po’ di meritato riposo andando a mangiare al ristorante. Qui il piatto imperdibile è la fonduta, il celebre piatto caldo che ci rifocillerà dopo una dura ma divertentissima giornata.