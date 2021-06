Ogni anno con l’arrivo dell’estate ogni persona con dei cani in casa si trova ad affrontare un problema: dove lasciare i cani. Infatti, non sempre è possibile portare i nostri amici a quattro zampe con noi, e non tutti hanno delle persone fidate a cui affidarli. In questi casi, per non rinunciare alle proprie vacanze ideali, la scelta migliore è la pensione per cani.

Ecco il luogo perfetto dove lasciare i nostri animali quando andiamo in vacanza

La pensione per cani è una struttura che un po’ come un albergo, ospita i cani mentre i padroni sono in ferie o in viaggio. Esistono diversi tipi di pensione, dove solitamente ogni cane ha la sua “stanza”, ed è regolarmente portato fuori per fare i bisogni e per passeggiare.

Alcune pensioni prevedono un giardino privato per il cane collegato alla sua “stanza”, così che possa decidere da sé se stare dentro o fuori. Inoltre, alcune pensioni hanno a disposizione degli educatori che fanno fare attività ai cani, e molte altre comodità. Il vantaggio delle pensioni è che i cani verranno trattati con grande cura ed attenzione da personale specializzato.

Esiste anche la variante casalinga delle pensioni, in cui il cane vive con altri cani e altre persone, così da fornire al cane l’affetto e l’accoglienza familiare.

Come preparare il cane

Ecco, quindi, che è la pensione per cani il luogo perfetto dove lasciare i nostri animali quando andiamo in vacanza. In ogni caso, prima di portare il nostro cane alla pensione, sarà necessario prepararlo a questo cambiamento.

In primo luogo, è fondamentale chiarire nel dettaglio quali sono le abitudini del nostro amico e i suoi bisogni, soprattutto in caso di patologie. Si suggerisce anche di lasciare in pensione, il giorno della partenza, alcuni oggetti del cagnolino, come la sua coperta preferita.

Poi, nelle settimane precedenti, si consiglia di iniziare ad abituare il nostro cane a stare più tempo da solo, a diversi orari. Così, il nostro cane inizierà ad abituarsi alla nostra assenza.

Infine, fargli visitare gli spazi e conoscere le persone della pensione, per abituarlo alla loro presenza.

In questo modo, si renderà più indolore il soggiorno nella pensione, e sarà più facile godersi le proprie meritate vacanze.

